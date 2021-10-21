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В Новомосковске сжигают опасные медицинские отходы из Москвы

В Новомосковске сжигают опасные медицинские отходы из Москвы

Новое предприятие по сжиганию медицинских отходов – ООО «БИОПРОМ» – появилось в промзоне Новомосковска.

В общественную организацию «Экологическая защита» несколько месяцев поступали обращения от жителей Новомосковска. По их словам, из труб, расположенных на территории одного из предприятий промзоны, периодически идет дым с сильным химическим запахом. Как выяснили экологи, этим предприятием является ООО «БИОПРОМ», расположенное и зарегистрированное в 2020 году в Новомосковске на Комсомольском шоссе.
 
Кроме этого, удалось установить, что предприятие с таким же названием и с теми же учредителями зарегистрировано в городе Ступино Московской области в 2018 году. Компания также занимается сжиганием медицинских отходов.
 
 
18 октября состоялась выездная проверка на предприятие. Природоохранная прокуратура, Минприроды, Роспотребнадзор и «Экологическая защита» провели выездную проверку деятельности компании ООО «БИОПРОМ». Основной вид деятельности предприятия –  обработка и утилизация отходов, в том числе медицинских.
 
В ходе проверки было установлено, что «БИОПРОМ» осуществляет утилизацию медицинских отходов посредством их сжигания с использованием специализированного комплекса BRENER.
 
 
На предприятии обнаружены контейнеры с медицинскими отходами классов Б (опасные) и В (чрезвычайно опасные) и золой, образованной после их сжигания.
 
По словам сотрудника компании, отходы привезены из Москвы и Московской области. Он уверяет, что на данный момент на предприятии идут пусконаладочные работы. При этом очевидцы утверждают, что дым с сильным запахом из труб предприятия «БИОПРОМ» они наблюдают регулярно на протяжении нескольких месяцев. Кроме этого, систематически на территорию компании заезжает грузовой автотранспорт с московскими номерными знаками.
 
 
В ходе проверки специалистами аккредитованной лаборатории были отобраны необходимые пробы объектов производственной среды, в том числе пробы образующихся отходов с целью определения класса опасности.
 
Сейчас проверка деятельности ООО «БИОПРОМ» продолжается. Ее проводит прокуратура.
 
 
Для справки. К медотходам класса Б (эпидемиологически опасные отходы) относятся потенциально инфицированные медицинские отходы: материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в том числе кровью; патанатомические и органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.). Все отходы из инфекционных отделений и микробиологических лабораторий.
 
Медицинские отходы класса В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы): материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями; отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-4 групп патогенности; отходы фтизиатрических, микологических больниц; отходы пациентов с анаэробной инфекцией.
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