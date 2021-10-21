В Новомосковске сжигают опасные медицинские отходы из Москвы

В общественную организацию «Экологическая защита» несколько месяцев поступали обращения от жителей Новомосковска. По их словам, из труб, расположенных на территории одного из предприятий промзоны, периодически идет дым с сильным химическим запахом. Как выяснили экологи, этим предприятием является ООО «БИОПРОМ», расположенное и зарегистрированное в 2020 году в Новомосковске на Комсомольском шоссе.

Кроме этого, удалось установить, что предприятие с таким же названием и с теми же учредителями зарегистрировано в городе Ступино Московской области в 2018 году. Компания также занимается сжиганием медицинских отходов.

18 октября состоялась выездная проверка на предприятие. Природоохранная прокуратура, Минприроды, Роспотребнадзор и «Экологическая защита» провели выездную проверку деятельности компании ООО «БИОПРОМ». Основной вид деятельности предприятия – обработка и утилизация отходов, в том числе медицинских.

В ходе проверки было установлено, что «БИОПРОМ» осуществляет утилизацию медицинских отходов посредством их сжигания с использованием специализированного комплекса BRENER.

На предприятии обнаружены контейнеры с медицинскими отходами классов Б (опасные) и В (чрезвычайно опасные) и золой, образованной после их сжигания.

По словам сотрудника компании, отходы привезены из Москвы и Московской области. Он уверяет, что на данный момент на предприятии идут пусконаладочные работы. При этом очевидцы утверждают, что дым с сильным запахом из труб предприятия «БИОПРОМ» они наблюдают регулярно на протяжении нескольких месяцев. Кроме этого, систематически на территорию компании заезжает грузовой автотранспорт с московскими номерными знаками.

В ходе проверки специалистами аккредитованной лаборатории были отобраны необходимые пробы объектов производственной среды, в том числе пробы образующихся отходов с целью определения класса опасности.

Сейчас проверка деятельности ООО «БИОПРОМ» продолжается. Ее проводит прокуратура.

Для справки. К медотходам класса Б (эпидемиологически опасные отходы) относятся потенциально инфицированные медицинские отходы: материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в том числе кровью; патанатомические и органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.). Все отходы из инфекционных отделений и микробиологических лабораторий.

Медицинские отходы класса В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы): материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями; отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-4 групп патогенности; отходы фтизиатрических, микологических больниц; отходы пациентов с анаэробной инфекцией.