В Тульской области подтвержден очаг африканской чумы свиней
Очаг зафиксирован в личном подсобном хозяйстве Микаэлян Э.А. в Белевском районе.
Тульская областная ветеринарная лаборатория подтвердила положительный результат исследований на африканскую чуму свиней. Пробы патологического материала, плазмы и сыворотки крови свиней были отобраны в ЛПХ
Диагноз подтвержден исследованиями проб, направленных в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».
В настоящее время специалисты принимают меры по недопущению распространения особо опасного заболевания. Мероприятия включают ликвидацию и уничтожение восприимчивого поголовья в очаге, проведение дезинфекции территории, установление свинопоголовья в угрожаемой зоне с последующем его отчуждением.
Определены границы неблагополучного пункта, угрожаемой зоны, вынесено заключение о необходимости установления ограничительных мероприятий (карантина) по АЧС на территории Белевского района Тульской области.
Введены ограничительные мероприятия.
Напомним, ранее на карантин закрыли два населенных пункта Белевского района — Башкино и Боровое.
11 августа специалисты ликвидировали свалку сгоревших свиных голов, обнаруженную у села Протасово Дубенского района.