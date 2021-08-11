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В Тульской области подтвержден очаг африканской чумы свиней
Фото Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям

В Тульской области подтвержден очаг африканской чумы свиней

Очаг зафиксирован в личном подсобном хозяйстве Микаэлян Э.А. в Белевском районе.

Тульская областная ветеринарная лаборатория подтвердила положительный результат исследований на африканскую чуму свиней. Пробы патологического материала, плазмы и сыворотки крови свиней были отобраны в ЛПХ Микаэлян Э. А. (Тульская область, Белевский район). Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Диагноз подтвержден исследованиями проб, направленных в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

В настоящее время специалисты принимают меры по недопущению распространения особо опасного заболевания. Мероприятия включают ликвидацию и уничтожение восприимчивого поголовья в очаге, проведение дезинфекции территории, установление свинопоголовья в угрожаемой зоне с последующем его отчуждением.

Определены границы неблагополучного пункта, угрожаемой зоны, вынесено заключение о необходимости установления ограничительных мероприятий (карантина) по АЧС на территории Белевского района Тульской области.

Введены ограничительные мероприятия.

 

Напомним, ранее на карантин закрыли два населенных пункта Белевского района — Башкино и Боровое.

11 августа специалисты ликвидировали свалку сгоревших свиных голов, обнаруженную у села Протасово Дубенского района.

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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:50 0
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Тульская областьБелевский район
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