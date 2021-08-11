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В Донском грузовик сбил пенсионера на велосипеде

В Донском грузовик сбил пенсионера на велосипеде

Пострадавший госпитализирован.

Днем 10 августа в Донском Тульской области произошло ДТП. На 6-м километре автодороги «Донской-Богородицк» 52-летний водитель автомобиля ГАЗ-279752 совершил наезд на 65-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.
 
«По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель автомобиля ГАЗ не выбрал безопасную дистанцию во время движения. Велосипедист госпитализирован с различными травмами», — сообщает региональная Госавтоинспекция.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:35 +1
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