В Донском грузовик сбил пенсионера на велосипеде

Днем 10 августа в Донском Тульской области произошло ДТП. На 6-м километре автодороги «Донской-Богородицк» 52-летний водитель автомобиля ГАЗ-279752 совершил наезд на 65-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

«По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель автомобиля ГАЗ не выбрал безопасную дистанцию во время движения. Велосипедист госпитализирован с различными травмами», — сообщает региональная Госавтоинспекция.