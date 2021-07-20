Истязания ребенка, скандалы в морге и «дело врачей»: в СКР рассказали о громких расследованиях в Тульской области
Руководитель СУ СКР по Тульской области на пресс-конференции обнародовал подробности следствия по нашумевшим делам.
Жестокая опекунша
По словам Владимира Усова, арестованная по делу об истязаниях подростка тулячка отказывается давать показания. Однако следователям удалось выяснить, что женщина истязала приемного подростка систематически. В СУ СКР в ходе следствия оценят работу органов системной профилактики.
Напомним, 40-летняя тулячка обвиняется в пытках и истязании усыновленного 17-летнего подростка. Предполагается, что преступления она совершала как минимум с сентября 2019 года по 7 апреля 2021-го, когда об этом стало известно правоохранителям. Подростку систематически причиняли физические и психические страдания: его избивали, запирали в кладовке и в туалете. Когда подростка обнаружили, у него на голове и на лице были многочисленные повреждения. Его состояние было ужасающим.
Как стало известно Myslo, у обвиняемой два родных ребенка — мальчик и девочка. Кроме того, под опекой у нее еще трое. По неофициальным данным, это дети ее родной сестры.
Труп, привязанный к дереву пищевой пленкой
Дело о жутком преступлении в Богородицке вернули следователям из суда переквалификации на статью о похищении человека. После необходимых следственных действий и уточнений дело снова будет направлено в суд.
Напомним, прошлым летом в лесу неподалеку от Богородицка обнаружили привязанный к дереву пищевой пленкой труп 32-летнего местного жителя.
Известно, что знакомые погибшего вывезли его в лес на «разборки», привязали к дереву и уехали. А когда вернулись за ним, мужчина был уже мертв. Подробности дела здесь.
Мена стадиона на трамвайное депо
Громкое уголовное дело о незаконной мене стадиона «Арсенал» на территорию трамвайного депо на ул. Оборонной вернули из суда в прокуратуру.
По словам Владимира Усова, в СУ СКР по Тульской области дело еще не поступило. Следствие высказало свою позицию по обвинению, прокуратура обжалует решение суда о возврате дела на доследование.
Подробности судебного разбирательства в специальном сюжете Myslo.
Смертельное «отравление ребенка сосисками» не подтвердилось
Уголовное дело о смерти трехлетнего ребенка в машине скорой находится в СКР на особом контроле.
Напомним, 27 мая напротив гипермаркета «Линия» в карете скорой помощи скончался ребенок. Врачи везли малыша и его маму в тульскую больницу из поселка Шварцевский. По первоначальной версии, семья отравилась купленными в новомосковском ТЦ сосисками.
В рамках дела проведены все необходимые следственные действия, была изъята продукция из торгового центра и из дома потерпевших, проводятся необходимые экспертизы. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Однако пока версия об отравлении сосисками не нашла подтверждения.
«Дело врачей» из Тульского перинатального центра
Эти материалы находятся в производстве отдела по расследованию особо важных дел. Следствие ведется по статье 293 УК РФ (халатность). Следователи уже допросили всех медработников, изъяли медицинскую документацию, назначили ряд экспертиз.
Напомним, в апреле 2021 года после размещения в социальной сети коллективного видеообращения женщин с жалобой на действия медицинских работников Тульского областного перинатального центра при оказании медицинской помощи роженицам следователи начали проверку. А потом возбудили и уголовное дело.
По информации Myslo, потерпевшими по делу признаны как минимум пять тульских рожениц, чьи дети получили вред здоровью или погибли.
Нарушения в тульском морге
После скандала в тульском морге деятельность Бюро судебно-медицинской экспертизы проверила Генпрокуратура. По итогам проверки было возбуждено многообещающее уголовное дело: там обнаружили навязывание услуг, нехватку оборудования и «левые» заказы.
Подробности в сюжете Myslo.
В ходе разбирательств под суд пошел руководитель Бюро (теперь уже бывший) Денис Желтков. Однако его признали виновным в присвоении денежных средств с использованием служебного положения и оштрафовали.
Следователи проверили деятельность руководства Бюро, с учетом всех выявленных нарушений дали юридическую оценку. Остальные факты, по словам руководителя СУ СКР, не подтвердились.
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