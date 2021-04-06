«Наши дети погибли»: тульские роженицы пожаловались на врачей перинатального центра

Фото из архива Myslo.

Жуткие истории

5 апреля в соцсетях несколько тулячек опубликовали видеообращение, в котором потребовали проверить компетентность врачей областного перинатального центра. Они рассказали жуткие истории своих родов (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Уважаемые роженицы г. Тула и Тульской области, — пишут женщины. — Этим видеообращением мы хотим обратить ваше внимание на некачественное оказание услуг врачами Тульского областного перинатального центра. Также хотим привлечь тех, кто каким-либо образом пострадал от рук врачей центра ранее либо столкнулся с ужасным обращением и не стал предавать это огласке: вы не должны оставаться в стороне, ведь именно от акушеров-гинекологов зависит появление на свет маленького человека. Если вы не хотите быть наедине со своим горем или не хотите мириться с непрофессиональным родовспоможением, предлагаю предать огласке всё то, с чем вы столкнулись (пишите ваши истории в комментариях). Вместе мы сможем повысить качество медицинских услуг и меру ответственности медицинских работников, предотвратить будущие нарушения. Ведь за каждой допущенной ошибкой стоит ваше здоровье и жизнь вашего ребенка».

Коллективное письмо-жалобу женщины направили в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, Следственный комитет России, Минздрав РФ и главе нашего региона.

Приведем выдержки из письма (полный текст есть в распоряжении редакции).

Екатерина Пульчева: « 22 декабря 2017 года состоялись запланированные роды двойней. Из-за некачественно оказанной медицинской помощи на этапах ведения беременности и родов, а также во время нахождения моих детей в реанимации мои дети погибли! По вине некачественно оказанной медицинской помощи в послеродовом периоде я едва не лишилась жизни и возможности стать мамой…»

Историю Екатерины мы рассказывали здесь.

Анастасия Асаулко: «Из-за неверной диагностики и неправильно выбранной тактики родоразрешения погибла наша долгожданная дочка. Безводный промежуток был более 16 часов, меня пичкали кучей стимулирующих таблеток и делали несколько капельниц окситоцина. В конечном итоге сделали эпидуральную анестезию и просто забыли про меня! … Было возбуждено уголовное дело, проведена экспертиза, подтверждающая ошибочные действия врачей. Сейчас мы продолжаем судиться в гражданском суде».

Любовь Коваль: «…меня стали готовить к экстренному кесареву сечению, введя спинальную анестезию, не дождавшись ее действия, меня прокесарили наживую. … После выписки у сына случился приступ эпилепсии. Мы стоим на учете у невролога».

Екатерина Климанова: «Мой ребенок до 6 утра пробыл без околоплодных вод. После осмотра было принято решение об экстренном проведении кесарева сечения, т. к. у ребенка развивалась гематома. За безводный период у ребенка развились гипоксия и кефалогематомы правой теменной кости и левой теменной кости. Я считаю, что именно вследствие бездействия и халатности врачей было упущено время».

Снежана Аметова: «…После мучительных схваток продолжительностью в 30 часов было проведено экстренное кесарево сечение. 5 дней дочка находилась в инкубаторе — обнаружились проблемы с легкими (неполное раскрытие), учитывая тот факт, что беременность была полностью доношенной. 5.03.2021 при снятии швов произошло расхождение, с этого момента начались ежедневные поездки в ГУЗ «Областной перинатальный центр» и достаточно болезненные перевязки. Лишь благодаря халатности одной из медсестер (был плохо закреплен пластырь, открылась именно та часть, в которой была рана),

мы обнаружили достаточно глубокое отверстие, из которого торчал кусок латексной перчатки.

15 марта в 12.00 была проведена операция с повторным рассечением и наложением швов, а в 17.00 мне отдали результаты анализов на руки со словами: «Ваша история удалена, как будто вас сегодня здесь не было», на разбирательство данного комментария не было ни сил, ни времени, так как дома меня ждал маленький ребенок. 16 марта я обнаружила, что на сайте Доктор71 были удалены анализы, сделанные в день повторной операции».

Комментарий регионального минздрава

В министерстве здравоохранения Тульской области прокомментировали обращение:

– Каждый случай младенческой смертности в регионе тщательно разбирается в медучреждении и в рамках ведомственного контроля на уровне министерства здравоохранения. В настоящее время в минздраве находится на рассмотрении коллективное обращение пяти пациенток областного перинатального центра. По двум обращениям ранее была проведена ведомственная проверка. Гражданские дела по искам этих заявительниц к Тульскому областному перинатальному центру находятся на рассмотрении в судебной инстанции.

По обращениям еще трех заявительниц проводится внутренняя проверка министерства здравоохранения. По ее итогам будут приняты соответствующие меры. Региональный минздрав приложит все усилия для объективного расследования указанных случаев и для недопущения подобных ситуаций в будущем.