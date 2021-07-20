Две женщины и младенец погибли в «Додже» от выхлопных газов: уголовное дело прекращено за смертью виновной
Об этом рассказал руководитель Следственного управления СКР по Тульской области Владимир Усов.
Расследование по уголовному делу о смерти трех человек в автомобиле «Додж Караван» на улице Болдина завершено. Его прекратили в связи со смертью обвиняемой.
Известно, что смерть 32-летней Алевтины С., 35-летней Натальи Е. и ее шестимесячного сына, тела которых были обнаружены 18 марта 2021 года в припаркованной машине, наступила в результате технической неисправности автомобиля. Выхлопные газы попали под капот и из-за печки проникли в салон авто. Все трое в тот момент находились в машине при заведенном двигателе, Наталья кормила ребенка грудью. Смерть наступила в пределах 3-7 минут.
Обвинение было вынесено в отношении собственницы авто, которая получила страховку, используя ложные данные о прохождении техосмотра. Это и привело к трагедии.
Напомним, погибшие в автомобиле «Додж Караван» проживали в одном из СНТ Заокского района. Как рассказали Myslo местные жители, у Алевтины в последнее время были проблемы с автомобилем — ревел глушитель. Такое бывает, когда он пришел в негодность, например, прогнил. Отдать машину в ремонт она не могла — не было денег.
Женщины приехали в Тулу, чтобы сделать ребенку плановую прививку. Перед тем как отправиться в обратный путь, Наталья решила покормить сына. На улице было холодно, поэтому двери и окна машины были закрыты. Ни женщины, ни малыш не успели ничего почувствовать — они потеряли сознание, а затем умерли от отравления выхлопными газами.
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