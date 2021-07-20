новости
новости
Регистрация
Две женщины и младенец погибли в «Додже» от выхлопных газов: уголовное дело прекращено за смертью виновной

Две женщины и младенец погибли в «Додже» от выхлопных газов: уголовное дело прекращено за смертью виновной

Об этом рассказал руководитель Следственного управления СКР по Тульской области Владимир Усов.

Расследование по уголовному делу о смерти трех человек в автомобиле «Додж Караван» на улице Болдина завершено. Его прекратили в связи со смертью обвиняемой.
 
Известно, что смерть 32-летней Алевтины С., 35-летней Натальи Е. и ее шестимесячного сына, тела которых были обнаружены 18 марта 2021 года в припаркованной машине, наступила в результате технической неисправности автомобиля. Выхлопные газы попали под капот и из-за печки проникли в салон авто. Все трое в тот момент находились в машине при заведенном двигателе, Наталья кормила ребенка грудью. Смерть наступила в пределах 3-7 минут.
 
Обвинение было вынесено в отношении собственницы авто, которая получила страховку, используя ложные данные о прохождении техосмотра. Это и привело к трагедии.
 
Напомним, погибшие в автомобиле «Додж Караван» проживали в одном из СНТ Заокского района. Как рассказали Myslo местные жители, у Алевтины в последнее время были проблемы с автомобилем — ревел глушитель. Такое бывает, когда он пришел в негодность, например, прогнил. Отдать машину в ремонт она не могла — не было денег.
 

Женщины приехали в Тулу, чтобы сделать ребенку плановую прививку. Перед тем как отправиться в обратный путь, Наталья решила покормить сына. На улице было холодно, поэтому двери и окна машины были закрыты. Ни женщины, ни малыш не успели ничего почувствовать — они потеряли сознание, а затем умерли от отравления выхлопными газами.

 

Галерея
Трупы в машине на Болдина, Фото: 1
Трупы в машине на Болдина, Фото: 2
Трупы в машине на Болдина, Фото: 3
Трупы в машине на Болдина, Фото: 4
Трупы в машине на Болдина, Фото: 5
Трупы в машине на Болдина, Фото: 6
Трупы в машине на Болдина, Фото: 7
Трупы в машине на Болдина, Фото: 8
Трупы в машине на Болдина, Фото: 9
Трупы в машине на Болдина, Фото: 10
Трупы в машине на Болдина, Фото: 11
Трупы в машине на Болдина, Фото: 12
Трупы в машине на Болдина, Фото: 13
показать все фотографии
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:08 0
Другие статьи по темам
Событие
трагедиятри трупа в автомобиле
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 151 случай заболевания и 8 смертей
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 151 случай заболевания и 8 смертей
Истязания ребенка, скандалы в морге и «дело врачей»: в СКР рассказали о громких расследованиях в Тульской области
Истязания ребенка, скандалы в морге и «дело врачей»: в СКР рассказали о громких расследованиях в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.