Две женщины и младенец погибли в «Додже» от выхлопных газов: уголовное дело прекращено за смертью виновной

Расследование по уголовному делу о смерти трех человек в автомобиле «Додж Караван» на улице Болдина завершено. Его прекратили в связи со смертью обвиняемой.

Известно, что смерть 32-летней Алевтины С., 35-летней Натальи Е. и ее шестимесячного сына, тела которых были обнаружены 18 марта 2021 года в припаркованной машине, наступила в результате технической неисправности автомобиля. Выхлопные газы попали под капот и из-за печки проникли в салон авто. Все трое в тот момент находились в машине при заведенном двигателе, Наталья кормила ребенка грудью . Смерть наступила в пределах 3-7 минут.

Обвинение было вынесено в отношении собственницы авто, которая получила страховку, используя ложные данные о прохождении техосмотра. Это и привело к трагедии.

Напомним , погибшие в автомобиле «Додж Караван» проживали в одном из СНТ Заокского района. Как рассказали Myslo местные жители, у Алевтины в последнее время были проблемы с автомобилем — ревел глушитель. Такое бывает, когда он пришел в негодность, например, прогнил. Отдать машину в ремонт она не могла — не было денег.