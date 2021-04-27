Скандал в тульском перинатальном центре: по факту обращения рожениц возбуждено уголовное дело

– В апреле 2021 года после размещения в социальной сети коллективного видеообращения женщин с жалобой на действия медицинских работников Тульского областного перинатального центра при оказании медицинской помощи роженицам в следственном управлении Следственного комитета России по Тульской области организована процессуальная проверка.

По результатам проведения проверки, в целях тщательной проверки

доводов заявительниц следственным путем, в том числе с помощью

назначения комплексных судебно-медицинских экспертиз и проведения необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, следственными органами Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям

должностных лиц медицинского учреждения. В настоящее время иная информация о ходе расследования уголовного дела не разглашается в интересах следствия.

В минздраве тоже провели проверку

«В апреле в минздрав поступило коллективное обращение пяти пациенток перинатального центра. Гражданские дела по искам двух заявительниц к медучреждению находятся на рассмотрении в суде. По обращениям еще трех заявительниц проведена внутренняя проверка минздрава, — сообщила Myslo пресс-служба ведомства. —

По итогам проверки главному врачу вынесен выговор за недостаточный контроль за действиями персонала.

Руководство министерства взяло на особый контроль качество оказания медицинской помощи в перинатальном центре, который является головным учреждением службы родовспоможения региона и специализируется на оказании медпомощи беременным женщинам из группы риска.

Ежегодно в медучреждении родоразрешается до 5000 беременных, больше половины из них — роды с осложнениями. В 2020 году здесь принято около половины преждевременных родов и 80% очень ранних преждевременных родов на сроках 22-28 недель от общего количества родов в регионе. Кроме того, перинатальный центр — единственное медучреждение в области, где оказывается полноценная помощь глубоко недоношенным детям. В прошлом году здесь были выхожены 10 новорожденных с экстремально низкой массой тела (менее 1000 граммов при рождении).

Одним из ключевых приоритетов минздрава и службы родовспоможения региона остается оказание качественной медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. В ходе формирования штата нового перинатального центра, строительство которого завершится в этом году, будет уделено повышенное внимание квалификации персонала, соблюдению этики и деонтологии при общении с пациентками».

О чем говорит возбуждение дела?

По мнению редакции Myslo — лишь о том, что по обращениям рожениц будет проведено тщательное расследование. Возможностей у следователей по уже возбужденному уголовному делу гораздо больше, чем когда они работают в рамках доследственной проверки.

И возбуждение дела не говорит о том, что каждый из этих случаев приведет какого-то врача на скамью подсудимых. «Дела врачей» — сложные в плане доказывания и определения причинно-следственной связи между действиями медперсонала и наступившими последствия для здоровья пациента. Всё индивидуально.

И то, что всплыли случаи жалоб женщин, не говорит о том, что для родов нужно искать другое место, и все врачи в тульском перинатальном центре некомпетентны. Цифры для сравнения: по делу потерпевшими признаны пять женщин, рожавших там с 2017 по 2021 год. За это время в перинатальном центре приняли роды у почти 20 тысяч тулячек. Только в 2020 году их было 5108 родов.

Почему пожаловались именно на облроддом?

70% родов, принятых в ТОПЦ, сопровождается различными осложнениями. Почему? Тульский областной перинатальный что ГУЗ «ТОПЦ» — это головное учреждение службы родовспоможения Тульской области, врачи там специализируются на оказании квалифицированной медпомощи именно беременным из группы высокого риска.

В прошлом году в ТОПЦ приняли преждевременные роды у 282 рожениц. Это половина от всех преждевременных родов в Тульской области вообще. 21 случай – очень ранние преждевременные роды на сроке 22-28 недель. При этом ТОПЦ – единственное госучреждение здравоохранения Тульской области, в условиях которого возможно оказание полноценной медицинской помощи глубоко недоношенным детям.

В 2020 году в перинатальном центре были выхожены 10 малышей с экстремально низкой массой тела (при рождении они весили менее килограмма!).

Дорогие читательницы, что вы думаете об этих историях и цифрах? Пишите в комментариях!