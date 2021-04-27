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Скандал в тульском перинатальном центре: по факту обращения рожениц возбуждено уголовное дело
Фото из архива Myslo.

Скандал в тульском перинатальном центре: по факту обращения рожениц возбуждено уголовное дело

В настоящее время подробная информация о ходе расследования не разглашается в интересах следствия.

Делом занялись следователи СК

Как стало известно Myslo, после коллективной жалобы тульских рожениц по окончании проверки в СК возбудили уголовное дело.

Дело возбуждено по факту возможного ненадлежащего исполнения своих
должностных обязанностей врачами ГУЗ ТО «Тульский перинатальный центр». Потерпевшими по делу признаны сразу пять рожениц. Но это не окончательный список.
 
Предполагается, что в период с декабря 2017 года по апрель 2021 года в ГУЗ ТО «Тульский перинатальный центр» пять рожениц были лишены квалифицированной медицинской помощи, что могло повлечь смерть двух детей в 2017 году, а также смерть еще одного ребенка 19 июня 2019 года.
 
Myslo обратился за официальным комментарием в СУ СК РФ по Тульской области. И вот что нам ответили:
 
– В апреле 2021 года после размещения в социальной сети коллективного видеообращения женщин с жалобой на действия медицинских работников Тульского областного перинатального центра при оказании медицинской помощи роженицам в следственном управлении Следственного комитета России по Тульской области организована процессуальная проверка.
 
По результатам проведения проверки, в целях тщательной проверки
доводов заявительниц следственным путем, в том числе с помощью
назначения комплексных судебно-медицинских экспертиз и проведения необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, следственными органами Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело.
 
В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям
должностных лиц медицинского учреждения. В настоящее время иная информация о ходе расследования уголовного дела не разглашается в интересах следствия.
 
Напомним, тульские роженицы записали видеообращение, адресованное в различные инстанции: Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, Следственный комитет России, Минздрав РФ и т. д. Выдержки из их писем здесь.
 

В минздраве тоже провели проверку

«В апреле в минздрав поступило коллективное обращение пяти пациенток перинатального центра. Гражданские дела по искам двух заявительниц к медучреждению находятся на рассмотрении в суде. По обращениям еще трех заявительниц проведена внутренняя проверка минздрава, — сообщила Myslo пресс-служба ведомства. — 

По итогам проверки главному врачу вынесен выговор за недостаточный контроль за действиями персонала.

Руководство министерства взяло на особый контроль качество оказания медицинской помощи в перинатальном центре, который является головным учреждением службы родовспоможения региона и специализируется на оказании медпомощи беременным женщинам из группы риска.

Ежегодно в медучреждении родоразрешается до 5000 беременных, больше половины из них — роды с осложнениями. В 2020 году здесь принято около половины преждевременных родов и 80% очень ранних преждевременных родов на сроках 22-28 недель от общего количества родов в регионе. Кроме того, перинатальный центр — единственное медучреждение в области, где оказывается полноценная помощь глубоко недоношенным детям. В прошлом году здесь были выхожены 10 новорожденных с экстремально низкой массой тела (менее 1000 граммов при рождении).

Одним из ключевых приоритетов минздрава и службы родовспоможения региона остается оказание качественной медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. В ходе формирования штата нового перинатального центра, строительство которого завершится в этом году, будет уделено повышенное внимание квалификации персонала, соблюдению этики и деонтологии при общении с пациентками».

О чем говорит возбуждение дела?

По мнению редакции Myslo — лишь о том, что по обращениям рожениц будет проведено тщательное расследование. Возможностей у следователей по уже возбужденному уголовному делу гораздо больше, чем когда они работают в рамках доследственной проверки.

И возбуждение дела не говорит о том, что каждый из этих случаев приведет какого-то врача на скамью подсудимых. «Дела врачей» — сложные в плане доказывания и определения причинно-следственной связи между действиями медперсонала и наступившими последствия для здоровья пациента. Всё индивидуально.

И то, что всплыли случаи жалоб женщин, не говорит о том, что для родов нужно искать другое место, и все врачи в тульском перинатальном центре некомпетентны. Цифры для сравнения: по делу потерпевшими признаны пять женщин, рожавших там с 2017 по 2021 год. За это время в перинатальном центре приняли роды у почти 20 тысяч тулячек. Только в 2020 году их было 5108 родов.

Почему пожаловались именно на облроддом?

70% родов, принятых в ТОПЦ, сопровождается различными осложнениями. Почему? Тульский областной перинатальный что ГУЗ «ТОПЦ» — это головное учреждение службы родовспоможения Тульской области, врачи там специализируются на оказании квалифицированной медпомощи именно беременным из группы высокого риска.

В прошлом году в ТОПЦ приняли преждевременные роды у 282 рожениц. Это половина от всех преждевременных родов в Тульской области вообще.  21 случай – очень ранние преждевременные роды на сроке 22-28 недель. При этом ТОПЦ – единственное госучреждение здравоохранения Тульской области, в условиях которого возможно оказание полноценной медицинской помощи глубоко недоношенным детям.

В 2020 году в перинатальном центре были выхожены 10 малышей с экстремально низкой массой тела (при рождении они весили менее килограмма!).

 

Дорогие читательницы, что вы думаете об этих историях и цифрах? Пишите в комментариях!   

 

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