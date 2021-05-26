Опекун истязала ребенка в Туле: семья с пятью детьми проживали в «однушке»
Сейчас трое приемных детей изъяты из семьи.
Myslo узнал подробности о семье 40-летней тулячки, которую подозревают в пытках и истязании усыновленного ребенка.
Семья, в которой последние пару лет происходили по-настоящему страшные вещи, живет в одной из зареченских многоэтажек. По словам соседей, у подозреваемой двое родных детей — мальчик и девочка. Кроме того, под опекой у нее еще трое. По неофициальным данным, это дети родной сестры подозреваемой. Причины опеки на данный момент неизвестны.
Известно, что семья — мать, отец и пятеро детей — жили в однокомнатной (!) квартире.
Соседи говорят, что дети всегда были аккуратно одеты, прилично выглядели и родители. Никакого «криминала» за ними не водилось. Единственное обстоятельство, которое смущает: на улице с матерью видели именно ее родных детей, а подопечных очень редко.
Школа, которая и стала инициатором проверки условий проживания детей, от комментариев отказалась.
На учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья не состояла.
Наталия Зыкова, детский омбудсмен Тульской области
- В настоящее время дети находятся в специализированном отделении социально-реабилитационного центра по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения.
Я посещала их в прошлую пятницу. Их физическое и психологическое состояние восстанавливается.