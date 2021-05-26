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Опекун истязала ребенка в Туле: семья с пятью детьми проживали в «однушке»

Опекун истязала ребенка в Туле: семья с пятью детьми проживали в «однушке»

Сейчас трое приемных детей изъяты из семьи.

Myslo узнал подробности о семье 40-летней тулячки, которую подозревают в пытках и истязании усыновленного ребенка.

Семья, в которой последние пару лет происходили по-настоящему страшные вещи, живет в одной из зареченских многоэтажек. По словам соседей, у подозреваемой двое родных детей — мальчик и девочка. Кроме того, под опекой у нее еще трое. По неофициальным данным, это дети родной сестры подозреваемой. Причины опеки на данный момент неизвестны.

Известно, что семья — мать, отец и пятеро детей — жили в однокомнатной (!) квартире.

Соседи говорят, что дети всегда были аккуратно одеты, прилично выглядели и родители. Никакого «криминала» за ними не водилось. Единственное обстоятельство, которое смущает: на улице с матерью видели именно ее родных детей, а подопечных очень редко.

Школа, которая и стала инициатором проверки условий проживания детей, от комментариев отказалась.

На учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья не состояла. 

Напомним, региональный СК подозревает опекуншу 17-летнего подростка в истязании и пытках. Предполагается, что преступления она совершала с сентября 2019 года по 7 апреля 2021 года. Мальчику систематически причиняли физические и психические страдания: избивали, запирали в кладовке и туалете.
 
По информации Myslo, у пострадавшего при осмотре нашли повреждения от ударов твердым предметом и ожоги.
 
Подросток перестал посещать школу, педагоги забили тревогу, после чего правда выплыла наружу. Решается вопрос об аресте опекунши.

 


Наталия Зыкова, детский омбудсмен Тульской области

- В настоящее время дети находятся в специализированном отделении социально-реабилитационного центра по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения.

Я посещала их в прошлую пятницу. Их физическое и психологическое состояние восстанавливается.
На сегодняшний день правильно, что они находятся именно в этом отделении: они окружены заботой и вниманием, им оказывается вся необходимая реабилитационная помощь».
 
Наталия Зыкова также отметила, что проведет проверку в отношении органов опеки и попечительства, в зоне ответственности которых находится надзор за опекунами.
Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:38 0
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Тула
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