В Туле приемную мать подозревают в избиении и пытках ребенка

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Региональный СК расследует уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летней женщины. Ее подозревают в истязании несовершеннолетнего, с применением пытки (п.п. г, д ч.2 ст. 117 УК РФ).

Предполагается, что преступления в отношении находящегося под опекой подростка 2004 года рождения совершались с сентября 2019 года по 7 апреля 2021. Ему систематически и неоднократно причиняли физические и психические страдания: избивали и на длительное время закрывали в кладовке и туалете квартиры, что в настоящий момент расценивается, как пытки. Преступление выявили после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что подросток перестал посещать занятия.

Сейчас 40-летняя женщина-опекун задержана и решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, установлено, что в семье под опекой находились еще двое детей. Все трое несовершеннолетних в настоящее время изъяты из семьи.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного проживания ребенка в приемной семье, а также иных лиц, не принявших своевременных мер по выявлению и пресечению преступных действий в отношении несовершеннолетнего. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления Владимира Усова», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.