новости
новости
Регистрация
В Туле приемную мать подозревают в избиении и пытках ребенка
Изображение Klaus Hausmann с сайта Pixabay

В Туле приемную мать подозревают в избиении и пытках ребенка

Следственный комитет возбудил в отношении женщины уголовное дело.

Региональный СК расследует уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летней женщины. Ее подозревают в истязании несовершеннолетнего, с применением пытки (п.п. г, д ч.2 ст. 117 УК РФ).
 
Предполагается, что преступления в отношении находящегося под опекой подростка 2004 года рождения совершались с сентября 2019 года по 7 апреля 2021. Ему систематически и неоднократно причиняли физические и психические страдания: избивали и на длительное время закрывали в кладовке и туалете квартиры, что в настоящий момент расценивается, как пытки.  Преступление выявили после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что подросток перестал посещать занятия.
 
Сейчас 40-летняя женщина-опекун задержана и решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, установлено, что в семье под опекой находились еще двое детей. Все трое несовершеннолетних в настоящее время изъяты из семьи.
 
«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного проживания ребенка в приемной семье, а также иных лиц, не принявших своевременных мер по выявлению и пресечению преступных действий в отношении несовершеннолетнего. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления Владимира Усова», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:27 +8
Другие статьи по темам
Событие
приемная семьяпыткаистязание ребенка
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки могут помочь особенным детям в покупке средств реабилитации
Туляки могут помочь особенным детям в покупке средств реабилитации
Фестиваль «Театральный дворик» набирает волонтеров
Фестиваль «Театральный дворик» набирает волонтеров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.