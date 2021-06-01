новости
новости
Регистрация
Дело о мене стадиона «Арсенал» на депо в Туле возвращено прокурору

Дело о мене стадиона «Арсенал» на депо в Туле возвращено прокурору

Такое решение на сегодняшнем заседании принял суд.

1 июня в Советском суде продолжили рассмотрение дела по обвинению зампредседателя комитета имущественных и земельных отношений Татьяны Силаевой.

В частности, суд рассмотрел ходатайство защитников обвиняемой, в котором они просили суд вернуть дело прокурору. По мнению адвокатов, врученное Силаевой обвинительное заключение не соответствует требованиям, предъявляемым к нему процессуальным законодательством. Подробнее о ходатайстве — здесь.

Суд вынес решение: вернуть дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
 

Напомним, Татьяне Силаевой вменяется то, что в конце 2014-го — начале 2015 года она превысила должностные полномочия, согласовав сделку о мене Центрального стадиона «Арсенал» на трамвайное депо на улице Оборонной. Из-за этого «Тулгорэлектротранс» лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.

Подробности разбирательства в нашем сюжете.

 

 

Сюжет: Дело о мене территории Центрального стадиона на депо
Дело о мене стадиона «Арсенал» на депо в Туле: адвокаты назвали 13 причин для возвращения его прокурору
Дежурная часть
Дело о мене стадиона «Арсенал» на депо в Туле: адвокаты назвали 13 причин для возвращения его прокурору
26 мая, в 09:00, 51 2561 3
Обвиняемая по делу о мене Центрального стадиона Тулы объяснила суду, почему не признает себя виновной
Дежурная часть
Обвиняемая по делу о мене Центрального стадиона Тулы объяснила суду, почему не признает себя виновной
25 мая, в 20:51, 29 2468 2
Мена стадиона на депо в Туле: адвокат обвиняемой просит вернуть дело прокурору
Дежурная часть
Мена стадиона на депо в Туле: адвокат обвиняемой просит вернуть дело прокурору
25 мая, в 15:30, 39 3058 0
Валерий Шерин о мене стадиона на депо: город мог утратить уникальный спортивный комплекс
Дежурная часть
Валерий Шерин о мене стадиона на депо: город мог утратить уникальный спортивный комплекс
18 мая, в 12:35, 92 4003 -7
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 16:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
мена стадиона на депоходатайство о возврате дела прокурору
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин принял участие в съезде Союза машиностроителей России
Алексей Дюмин принял участие в съезде Союза машиностроителей России
В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух женщин и двух детей
В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух женщин и двух детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.