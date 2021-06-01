Дело о мене стадиона «Арсенал» на депо в Туле возвращено прокурору

1 июня в Советском суде продолжили рассмотрение дела по обвинению зампредседателя комитета имущественных и земельных отношений Татьяны Силаевой.

В частности, суд рассмотрел ходатайство защитников обвиняемой, в котором они просили суд вернуть дело прокурору. По мнению адвокатов, врученное Силаевой обвинительное заключение не соответствует требованиям, предъявляемым к нему процессуальным законодательством. Подробнее о ходатайстве — здесь.

Суд вынес решение: вернуть дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Напомним, Татьяне Силаевой вменяется то, что в конце 2014-го — начале 2015 года она превысила должностные полномочия, согласовав сделку о мене Центрального стадиона «Арсенал» на трамвайное депо на улице Оборонной. Из-за этого «Тулгорэлектротранс» лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.

Подробности разбирательства в нашем сюжете.