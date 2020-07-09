Привязали к дереву и ушли: подробности жуткой смерти в богородицком лесу

Фото: соцсети.

По имеющейся на настоящий момент информации, всё произошло 1 июля 2020 года. В ходе совместного времяпрепровождения одна из местных жительниц пожаловалась двум своим знакомым на Дмитрия Ф., который якобы чем-то ее обидел. Троица решила проучить Дмитрия, разыскала его и привезла «разбираться» в лес. К слову, в тот день у потерпевшего был день рождения.

Дмитрия привязали к дереву пищевой пленкой [а не скотчем, как сообщалось ранее ], снимая происходящее на камеру мобильного телефона. По неофициальной информации, жертву обещали отпустить, но потом «мстители» употребили что-то, то ли алкоголь, то ли наркотики, и уехали, бросив Дмитрия Ф. привязанным к дереву. Забыли или передумали?

Спустя некоторое время один из мужчин решил освободить пленника, вернулся на место и к своему ужасу обнаружил, что Дмитрий мертв… Похоже, что это известие могло напугать троицу, и они затаились. Тело было обнаружено лишь 8 июля.

Что стало причиной смерти потерпевшего, пока неясно. Очевидно, что специалистам предстоит сложная работа по выяснению всех обстоятельств дела, так как к моменту обнаружения труп уже начал разлагаться.

По нашим данным, сейчас подозреваемым вменяют похищение человека и речь об умышленном убийстве пока не идет. Официальные органы пока воздерживаются от комментариев о ходе расследования.