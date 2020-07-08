Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
В лесу под Богородицком нашли привязанный к дереву труп мужчины
На месте работают криминалисты и следственно-оперативная группа.
Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» по факту обнаружения тела 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Его труп был обнаружен привязанным к дереву скотчем в лесу недалеко от Богородицка. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, руководитель и следователь Богородицкого межрайонного следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики.
Проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и допрашиваются свидетели.
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