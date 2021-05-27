В Туле в машине скорой умер трехлетний ребенок: малыш и его мама отравились сосисками

Фото с места событий предоставлено очевидцами.

27 мая напротив гипермаркета «Линия» в Туле в карете скорой помощи скончался ребенок. Врачи везли малыша и его маму в тульскую больницу из поселка Шварцевский.

Известно, что скорую вызывали к мальчику, имевшему признаки отравления. Установлено, что вечером 26 мая семья приобрела в магазине города Новомосковска продукты питания и употребила их в пищу. После этого мать и двое детей почувствовали себя плохо. Младшего ребенка до больницы не довезли.

По информации Myslo, семья купила в Новомосковске именно мясную продукцию. Причем мать и дети пообедали сосисками.

По данному факту следственным отделом по г. Киреевску следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования взял на контроль руководитель следственного управления Владимир Усов.