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Смерть рабочего Тульского оружейного завода: следователи рассказали подробности ЧП

Смерть рабочего Тульского оружейного завода: следователи рассказали подробности ЧП

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов на пресс-конференции рассказал о происшествии на ТОЗ. 
 
– 16 июля поступило сообщение о смерти работника. Следователи прибыли на место, где установили, что в результате огнестрельного ранения в затылок погиб сотрудник, мужчина 1958 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 ч. 2 УК РФ*.
 
Известно, что в тот день в результате проверки нарезного оружия произошел случайный выстрел. Пуля пробила металлическую перегородку в помещении и попала в потерпевшего. Он умер на месте.
 
За это время следователи осмотрели место происшествия, допросили всех свидетелей. Вскоре будет дана правовая оценка действиям лица, которое произвело выстрел. По словам Усова, расследование завершат в двухмесячный срок.
 
*Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
 
 
Артем Жильцов
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Авторы: Артем Жильцов, Юлия Королева
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