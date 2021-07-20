Смерть рабочего Тульского оружейного завода: следователи рассказали подробности ЧП

Руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов на пресс-конференции рассказал о происшествии на ТОЗ.

– 16 июля поступило сообщение о смерти работника. Следователи прибыли на место, где установили, что в результате огнестрельного ранения в затылок погиб сотрудник, мужчина 1958 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 ч. 2 УК РФ*.

Известно, что в тот день в результате проверки нарезного оружия произошел случайный выстрел. Пуля пробила металлическую перегородку в помещении и попала в потерпевшего. Он умер на месте.

За это время следователи осмотрели место происшествия, допросили всех свидетелей. Вскоре будет дана правовая оценка действиям лица, которое произвело выстрел. По словам Усова, расследование завершат в двухмесячный срок.

*Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.