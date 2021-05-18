Валерий Шерин о мене стадиона на депо: город мог утратить уникальный спортивный комплекс

17 мая в Советском районном суде продолжились слушания по делу о мене Центрального стадиона. На заседание был вызван действующий председатель правительства региона Валерий Шерин. А на момент начала подготовки процесса мены он являлся министром имущественных и земельных отношений. Затем с октября 2014 года перешел на должность министра природных ресурсов и экологии. Тем не менее, будучи заместителем председателя правительства, Шерин присутствовал на заседаниях, на которых обсуждались вопросы, связанные со сделкой.

Напомним: в конце 2014 года имущественный комплекс Центрального стадиона был приобретен у предыдущего собственника неким частным лицом.

– Возвращение Центрального стадиона как объекта недвижимости, равно как и сохранение имущественной целостности этого спортивного комплекса, являлось одним из приоритетных вопросов, который намеревалось решить региональное правительство. Этот объект должен находиться в муниципальной собственности, и город должен являться его держателем, — заявил на суде Валерий Шерин. — В связи с тем, что ни региональный, ни местный бюджет не располагал на тот момент свободными денежными ресурсами, чтобы выкупить данный объект, городской администрации была поставлена задача изыскать нефинансовые механизмы, не предусматривающие прямых денежных платежей, для перевода стадиона в муниципальную собственность. Задача эта была поставлена перед главой администрации Евгением Васильевичем Авиловым.

По словам Шерина, на одном из рабочих совещаний глава администрации Тулы Евгений Авилов предложил в счет мены отдать владельцу стадиона территорию бывшего трамвайного депо на ул. Оборонной, 102.

– На мой взгляд, все объекты недвижимости, которые находились на этой территории, были с высокой степенью физического износа. Территория была явно деградирующая, земельный участок плохо благоустроен.

Что же касается того, где должен был расположиться автопарк «Тулгорэлектротранса», то, по словам Валерия Шерина, за этот вопрос отвечал глава администрации города. И именно администрация Тулы должна была решить этот вопрос.

– Стадион обрел муниципального хозяина, на месте старого депо — красивый жилой комплекс, но ситуация сложилась так, что через сколько-то лет этот вопрос немножко другой аспект принял, — отметил адвокат Сергей Баркунов. — Евгений Авилов, выступая в качестве свидетеля, заявил, что условием инвестора (а инвестором, с его слов, был господин Игорь Гусев) было приобретение стадиона в обмен именно на территорию депо. Якобы этот вопрос поднимался в вашем присутствии. Было такое?

Шерин заявил, что не может подтвердить эту информацию. По его словам, на совещаниях звучал такой вопрос: «Как будете размещать депо?»

– Глава администрации ответил: «Мы решим этот вопрос». Размещение депо, собственно говоря, не казалось и не кажется непреодолимым вопросом, решить который затруднительно для городской администрации, — заявил Валерий Шерин.

Говоря о площадке на ул. Железнодорожной, куда городская администрация перебазировала депо, он пояснил, что выезжал на этот объект для того, чтобы иметь представление об объекте и иметь возможность высказаться по этому поводу на рабочих совещаниях.

– На мой взгляд, это хорошая территория. Участок находился в большей степени благоустройства, чем территория на улице Оборонной. Там были определенные хозяйственные постройки. У меня была информация от городской администрации и Игоря Гусева, что была проведена рыночная оценка. Я согласился с предложением городской администрации, что обмениваемые имущественные комплексы как минимум являются равноценными. От себя добавлю, что оценщик использовал, насколько понимаю, доходный метод в ходе оценки стоимости стадиона, какие выгоды извлекать из его обладания… Но если применить восстановительный метод, то есть сколько стоит построить данный спортивный объект…

Это уникальное спортивное сооружение вместимостью 20 000 человек, аналогов ему у нас на территории области нет. Новый объект построить — это несколько миллиардов рублей.

На вопрос, что получил от этой сделки город, Валерий Шерин ответил так:

– Мне кажется, что любой руководитель не только вправе, но и обязан определять приоритетные направления своей работы. Частный собственник, обладая правом на объект недвижимости, мог заявить свои права и на земельный участок, и на характер использования этого земельного участка. Мы могли утратить этот комплекс в городе. Определение этого направления как приоритетного было абсолютно востребовано и оправдано. В результате мены город приобрел уникальное спортивное сооружение, аналогов которому в области нет, имел возможность тратить на этот объект бюджетные средства. На футбольных полях, которые мы получили в результате мены, сегодня расположен крытый футбольный манеж, который был построен на внебюджетные деньги.

На другом поле расположена многофункциональная площадка «Газпром — детям» стоимостью 15 млн рублей. На третьем открытом поле проведены капитальные работы, там полноразмерное тренировочное поле с подогревом, на внебюджетные источники построенное футбольным клубом «Арсенал»… Разумеется, такое развитие не было бы возможным, если бы эта территория продолжала находиться в частной собственности. Я уже не говорю о том, что территория Центрального стадиона, как самого объекта недвижимости, с момента приобретения городом также существенно преобразилась, начиная от санузлов и заканчивая самим стадионом. А это наше спортивное лицо с пониманием того, что на ключевые матчи тульского «Арсенала» приходит до 20 000 человек, до 5 000 — иногородних. А найти автобазу, где разместить автобусный парк, – это вопрос более технический.

Следующее заседание пройдет 25 мая.