Проверено на себе: журналист Myslo побывал в эфире телешоу «Близкие люди»

В конце апреля я, журналист Myslo Артем Жильцов, принял участие в съемках ток-шоу «Близкие люди», которое выходит на телеканале «Россия 1». «Близкие люди» — шоу о предательстве и боли, площадка, где героев не только пытаются выслушать, но и протягивают им руку помощи. У участников ток-шоу есть возможность понять, пройдена ли точка невозврата или еще есть шанс всё исправить и начать новую, счастливую жизнь без драм и трагедий. Ток-шоу «Близкие люди» выходит в эфир с января. Кстати, его ведущий, Леонид Закошанский — наш земляк.

Очередной выпуск, который вышел в эфир 14 мая, был посвящен тулячке Наталье Романенко. В октябре прошлого года женщину как минимум дважды на автомобиле переехал собственный муж. Больше месяца Наталья находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Ей ампутировали ногу, диагностировали ряд внутренних травм.

Но уже на первом заседании суда Наталья заявила, что простила мужа и то, что произошло, — случайность, а не покушение на ее жизнь.

Неожиданное приглашение

Пару недель назад мне позвонила редактор одного из федеральных каналов и пригласила на съемки:

– Передача будет о героине твоего репортажа Наталье Романенко, которая защищает мужа, сделавшего ее инвалидом. Она считает, что в тот вечер произошла трагическая случайность, но нам нужна вторая сторона: расскажи, что ты узнал на месте событий, в Тульской области.

Федералы обязались купить мне билеты до столицы и обратно, оплатить гостиницу и такси, приятным бонусом стал гонорар за участие в съемках.

– Запись программы запланирована на 29 апреля и может растянуться до самой ночи. Никогда не знаешь, что произойдет на съемочной площадке. Если что, у нас и столовая есть неплохая, и гримерку отдельную тебе соорудим, так что ждем в столице.

Эффект неожиданности

– А вы алименты жене не платите или свидетелем душегубства какого-то стали? — вступает со мной в диалог седовласый московский таксист. — Моя профессия сродни детективу, можно сказать. Я по лицам читать научился за годы стажа. Вот на шоссе Энтузиастов у нас что? Съемочные павильоны. Снимают там что? Программы для пенсионеров и безработных. Стало быть, у вас есть какая-то история. Чаще всего люди любят слушать про разводы и убийства — вот так я и пришел к своему первому вопросу.

Доложив шоферу, что я всего лишь журналист, и кратко пересказав историю, с которой еду на съемки, я прощаюсь с ним на дружеской ноте и тут же попадаю в суматошный мир телевидения.

– Мы тебя спрячем в гримерке сначала, покормим, а уж потом окольными путями доведем до студии, — на ходу разъясняет один из помощников редактора ток-шоу. — Это нужно для того, чтобы тебя раньше времени не увидела Наталья. Эффект неожиданности, сам понимаешь.

«Выйди и скажи, что думаешь»

После этого диалога я провел в гримерке шесть часов, подписав соглашение о двухнедельном неразглашении деталей грядущих съемок. Периодически ко мне забегали помощники редактора, шутившие, что они заглянули проверить, «не умер ли я», и докладывавшие мне «вести с полей». Так я узнал, что за час до начала съемок Леониду Закошанскому, ведущему программы, понадобились машина и манекен — он захотел провести «следственный эксперимент» прямо в студии.

– Артем, уже совсем скоро твой выход! Гримировать тебя не будем, можно сразу идти за кулисы, — по телефону сообщила редактор, спешившая за мной. — Тебе нужна убойная фраза, с которой ты зайдешь так, чтобы вздрогнули и зрители, и ведущие. Я ее не знаю, так как сценарий меняли на ходу, но уверена, что там что-то приемлемое.

Подсмотрев за кулисами сценарий, я тут же заявил, что не буду говорить про «угрозы из тюремной камеры», чем вызвал шквал недовольства. Впрочем, мое врожденное обаяние помогло урегулировать конфликт, оставив меня, правда, без «убойной фразы». Пока я пререкался со съемочной группой, на площадке разыгрывалась драма: ведущие читали душещипательное письмо Алексея Романенко, написанное им Наталье в камере СИЗО.

– Ладно, выйди и просто скажи, что ты думаешь об этой истории, ведь после твоего репортажа к ней оказалось приковано внимание многих людей, — напутствовали меня перед самым выходом. — Главное — не робей. И не бойся огрызаться с экспертами, у них задача тебя смутить, а ты можешь и прикрикнуть в ответ, если что.

Вранье Малахову и полуночные съемки

Скажу честно, оказавшись перед ведущими, зрителями и камерами, я таки оробел. Рассказал о том, как, почему и для чего решил написать репортаж. Выслушал «пару ласковых» от Натальи Романенко и Александра Добровинского — юриста, который на ток-шоу выступает экспертом.

– Вы говорите недостоверные вещи, Артем! — заявляла Наталья, подготовившая информационную бомбу. — Мне все припоминают участие в передаче у Андрея Малахова, когда я сказала, что муж меня избивал. Но это было неправдой, и за это я прошу у Андрея прощения. Я соврала там, потому что хотела отомстить Алексею. А сейчас я открыто заявляю: всё, что произошло со мной, — последствия ДТП. Муж не хотел меня убивать.

Кстати, уголовное дело в отношении Алексея Романенко, обвиняемого в покушении на убийство, близится к завершению. Пару дней назад Алексей отказался от своих адвокатов, которые вели процесс, заявив, что ему нужен новый специалист. Дело всё еще слушается в суде.

Что касается меня, то после ответов на вопросы Леонида Закошанского и Елены Прокловой я с нетерпением ожидал финала съемок, так как планировал в этот вечер посмотреть футбол. К сожалению, съемки затянулись до полуночи и в гостинице я оказался только около часу ночи. Матч я пропустил...

Признаюсь, смонтированную версию передачи я не смотрел и не собираюсь.

Те же, кто сподобился на просмотр, сказали, что выступил я вроде как достойно. Что ж, и на том спасибо, как говорится.

Выпуск про тульскую драму смотрите здесь: