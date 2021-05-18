16 мая в Донском пропал дедушка: объявлен розыск
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут пенсионера.
Разыскивается житель Донского Гридин Александр Михайлович, 82 года.
Его местонахождение неизвестно с 16 мая 2021 года.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые с проседью, короткая стрижка.
Был одет: коричневая куртка, серые брюки, темные сапоги, черная бейсболка.
Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам:
8 (800) 700-54-52, 8 (967) 660-88-82или 112.
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