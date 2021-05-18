16 мая в Донском пропал дедушка: объявлен розыск

Разыскивается житель Донского Гридин Александр Михайлович, 82 года.

Его местонахождение неизвестно с 16 мая 2021 года.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые с проседью, короткая стрижка.



Был одет: коричневая куртка, серые брюки, темные сапоги, черная бейсболка.