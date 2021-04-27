Фото очевидцев.
Последствия непогоды: туляки сообщают об упавших деревьях, столбах, разбитых авто и пробках на дорогах
В ночь на 27 апреля Тульскую область накрыл снегопад. Мокрый снег шел всю ночь, и утром стал причиной множества происшествий.
Читатели Myslo сообщают, что на пересечении улиц Болдина и Орловской на проезжую часть упал бетонный столб, что привело к образованию внушительной пробки. На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД и коммунальщики.
Тула, ул. Смидович, 6. Дерево не выдержало массы налипшего на него снега и повалилось на проезжую часть, перекрыв ее.
«И это второй случай за год! Деревья старые, падают — корни не выдерживают», — написал автор фото.
«Ул. Смидович до ул. Мира перекрыло упавшим деревом. Умелые внедорожники проезжают по тротуару. Накат виден», — прокомментировал автор этого снимка:
На ул. Советской в городе Липки упавшее дерево повредило несколько автомобилей:
Также читатели сообщают о переполненном общественном транспорте. Видимо, часть водителей прислушалась к вчерашнему совету ГИБДД либо просто не рискнула садиться сегодня за руль.
Ул. Болдина:
Ул. Халтурина:
Одоевское шоссе:
Улица Кирова:
Улица Седова:
Кауля, 7, корп.4:
МЧС устраняет последствия непогоды. Непростое утро выдалось!
А что произошло у вас во дворе или по пути на работу? Делитесь фото и видео в комментариях к этой новости!
Новость дополняется.
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