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Последствия непогоды: туляки сообщают об упавших деревьях, столбах, разбитых авто и пробках на дорогах
Фото очевидцев.

Последствия непогоды: туляки сообщают об упавших деревьях, столбах, разбитых авто и пробках на дорогах

В ночь на 27 апреля Тульскую область накрыл снегопад. Мокрый снег шел всю ночь, и утром стал причиной множества происшествий.

Читатели Myslo сообщают, что на пересечении улиц Болдина и Орловской на проезжую часть упал бетонный столб, что привело к образованию внушительной пробки. На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД и коммунальщики.
 
 
 
 
Тула, ул. Смидович, 6. Дерево не выдержало массы налипшего на него снега и повалилось на проезжую часть, перекрыв ее.
 
«И это второй случай за год! Деревья старые, падают — корни не выдерживают», — написал автор фото.
 
 
«Ул. Смидович до ул. Мира перекрыло упавшим деревом. Умелые внедорожники проезжают по тротуару. Накат виден», — прокомментировал автор этого снимка:
 
 
На ул. Советской в городе Липки упавшее дерево повредило несколько автомобилей:
 
 
 

Также читатели сообщают о переполненном общественном транспорте. Видимо, часть водителей прислушалась к вчерашнему совету ГИБДД либо просто не рискнула садиться сегодня за руль.
 
 
 
Ул. Болдина:
 
 
 
 
Ул. Халтурина:
 
 
 
 
Одоевское шоссе:
 
 
 
 
Улица Кирова:
 
 
 
Улица Седова:
 
 
 
 
Кауля, 7, корп.4:
 
 
 
 

МЧС устраняет последствия непогоды. Непростое утро выдалось!

 

 
А что произошло у вас во дворе или по пути на работу? Делитесь фото и видео в комментариях к этой новости!
 
Новость дополняется.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:18 +10
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