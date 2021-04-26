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За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 43 человека

За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 43 человека

Больше половины всех случаев присасывания членистоногих зафиксировано в Туле.

За неделю в медучреждения региона с жалобами на присасывание клещей обратилось 43 человека, 14 из них – дети. 26 случаев зафиксировано в Туле, восемь – в Алексинском районе, остальные девять – в других районах области.

Чаще всего клещи присасываются во дворах домов и на дачных участках (более 80% всех случаев).

Специалисты тульского Центра гигиены и эпидемиологии и Тульской диагностической лаборатории исследовали 45 клещей, два клеща инфицированы клещевым боррелиозом и гранулоцитарным анаплазмозом.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

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