Непогода в Тульской области: остаются отключенными водозаборы, в некоторых детсадах и школах отменили занятия

Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов доложил, что наибольшее количество осадков пришлось на Тулу, Новомосковск и Узловую. Из-за непогоды произошли перебои в электроснабжении. В настоящее время в зоне отключения электроэнергии находятся более 18 тысяч жителей Тулы, Алексина, Веневского, Заокского, Киреевского, Щекинского, Плавского и Ясногорского районов и социально значимые объекты – 12 школ и 9 детских садов. В Липках Киреевского района отключено водоснабжение. Для устранения последствий задействованы 42 аварийные бригады.





Заместитель министра ЖКХ Тульской области Елена Макарова сообщила, что остаются отключенными водозабор в Липках, котельные в Прилепах и Архангельском.

В Заокском районе две школы и два детских сада остаются без отопления — занятия отменены.

В настоящее время идут работы по устранению последствий снегопада. Работают 42 бригады, кроме того, дополнительно из соседних регионов направлено 26 бригад и 26 единиц техники.



Заместитель генерального директора — директор филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Юрий Волченков доложил, что отключения электроэнергии будут оперативно устраняться в течение дня. Полностью планируется восстановить электроснабжение на всех участках до 18.00.



Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что для уборки снега на региональных автодорогах задействовано 47 единиц техники. Аварий с пострадавшими не допущено. Транспортное сообщение не прерывалось. Есть случаи согласованных с родителями решений — не осуществлять подвоз детей в школы.



Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил, что в Туле выпало 18 мм осадков в виде мокрого снега. В ночь уличная дорожная сеть была обработана противогололедными средствами. Было задействовано 126 рабочих и 28 единиц техники. Сейчас последствия снегопада устраняют 235 рабочих и 47 единиц техники. Дороги находятся в проезжем состоянии.



В областном центре повалено 83 дерева. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. Дороги уже расчищены. Дворы, скверы и парки будут расчищены сегодня и завтра в течение дня.



«Все последствия снегопада необходимо ликвидировать в максимально сжатые сроки и мобилизовать все имеющиеся ресурсы», — подчеркнул председатель правительства Валерий Шерин.