Непогода в Тульской области: остаются отключенными водозаборы, в некоторых детсадах и школах отменили занятия
Сегодня в региональном правительстве обсудили последствия прохождения антициклона над Тульской областью.
27 апреля по поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель — председатель правительства региона Валерий Шерин провел совещание по ликвидации последствий снегопада минувшей ночью.
Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов доложил, что наибольшее количество осадков пришлось на Тулу, Новомосковск и Узловую. Из-за непогоды произошли перебои в электроснабжении. В настоящее время в зоне отключения электроэнергии находятся более 18 тысяч жителей Тулы, Алексина, Веневского, Заокского, Киреевского, Щекинского, Плавского и Ясногорского районов и социально значимые объекты – 12 школ и 9 детских садов. В Липках Киреевского района отключено водоснабжение. Для устранения последствий задействованы 42 аварийные бригады.
Заместитель министра ЖКХ Тульской области Елена Макарова сообщила, что остаются отключенными водозабор в Липках, котельные в Прилепах и Архангельском.
В Заокском районе две школы и два детских сада остаются без отопления — занятия отменены.
В настоящее время идут работы по устранению последствий снегопада. Работают 42 бригады, кроме того, дополнительно из соседних регионов направлено 26 бригад и 26 единиц техники.
Заместитель генерального директора — директор филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Юрий Волченков доложил, что отключения электроэнергии будут оперативно устраняться в течение дня. Полностью планируется восстановить электроснабжение на всех участках до 18.00.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что для уборки снега на региональных автодорогах задействовано 47 единиц техники. Аварий с пострадавшими не допущено. Транспортное сообщение не прерывалось. Есть случаи согласованных с родителями решений — не осуществлять подвоз детей в школы.
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил, что в Туле выпало 18 мм осадков в виде мокрого снега. В ночь уличная дорожная сеть была обработана противогололедными средствами. Было задействовано 126 рабочих и 28 единиц техники. Сейчас последствия снегопада устраняют 235 рабочих и 47 единиц техники. Дороги находятся в проезжем состоянии.
В областном центре повалено 83 дерева. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. Дороги уже расчищены. Дворы, скверы и парки будут расчищены сегодня и завтра в течение дня.
«Все последствия снегопада необходимо ликвидировать в максимально сжатые сроки и мобилизовать все имеющиеся ресурсы», — подчеркнул председатель правительства Валерий Шерин.