Из-за снегопада несколько районов Тульской области остались без электричества

Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» ведут работы по восстановлению электроснабжения в Щекинском, Ленинском и Плавском районах. Причины отключений — сильный снегопад.

«Тулэнерго» сообщает, что из-за прогноза о неблагоприятной погоде был введен режим повышенной готовности, поэтому энергетики были готовы к аварийно-восстановительным работам и оперативно приступили к ликвидации последствий технологических нарушений в распределительной сети.

В распоряжении филиала «Тулэнерго» есть 134 резервных источника электроснабжения, в том числе 51 мощностью более 30 кВт. Их будут использовать для подачи электроэнергии.

Энергетики находятся на постоянной связи с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.