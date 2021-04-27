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Из-за снегопада несколько районов Тульской области остались без электричества

Из-за снегопада несколько районов Тульской области остались без электричества

Энергетики ведут восстановительные работы.

Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» ведут работы по восстановлению электроснабжения в Щекинском, Ленинском и Плавском районах. Причины отключений — сильный снегопад.
 
«Тулэнерго» сообщает, что из-за прогноза о неблагоприятной погоде был введен режим повышенной готовности, поэтому энергетики были готовы к аварийно-восстановительным работам и оперативно приступили к ликвидации последствий технологических нарушений в распределительной сети.
 
В распоряжении филиала «Тулэнерго» есть 134 резервных источника электроснабжения, в том числе 51 мощностью более 30 кВт. Их будут использовать для подачи электроэнергии.
 
Энергетики находятся на постоянной связи с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов.
 
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.
 
Сюжет: Апрельский снегопад-2021
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