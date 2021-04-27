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В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько лоджий

В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько лоджий

ЧП случилось минувшей ночью на ул. Новомосковской, 27.

О происшествии в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

В ночь на 27 апреля старое дерево упало прямо на жилой дом №27 по ул. Новомосковской в Туле, благо не со стороны подъездов. Тем не менее разрушения приличные: упавший ствол побил стекла на лоджиях дома до третьего этажа.

Напомним, по данным МЧС, за сутки зафиксировано более 70 случаев падения деревьев в городе Туле, Плавском и Щекинском районах. Сотрудниками МЧС России совместно с коммунальными службами распилено и убрано 47 деревьев, работы по расчистке территорий продолжаются.

В период с 00.00 по 09.00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о 19 случаях нарушения электроснабжения в восьми муниципальных образованиях — ТулаАлексин, Веневский, Заокский, Киреевский, Плавский, Щекинский и Ясногорский районы.

Репортаж наших читателей о последствиях непогоды в Туле смотрите здесь.

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В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько балконов, Фото: 1
В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько балконов, Фото: 2
В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько балконов, Фото: 3
В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько балконов, Фото: 4
В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько балконов, Фото: 5
В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько балконов, Фото: 6
В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько балконов, Фото: 7
В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько балконов, Фото: 8
В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько балконов, Фото: 9
В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько балконов, Фото: 10
В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько балконов, Фото: 11
В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько балконов, Фото: 12
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