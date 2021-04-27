В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько лоджий
ЧП случилось минувшей ночью на ул. Новомосковской, 27.
О происшествии в редакцию Myslo сообщили очевидцы.
В ночь на 27 апреля старое дерево упало прямо на жилой дом №27 по ул. Новомосковской в Туле, благо не со стороны подъездов. Тем не менее разрушения приличные: упавший ствол побил стекла на лоджиях дома до третьего этажа.
Напомним, по данным МЧС, за сутки зафиксировано более 70 случаев падения деревьев
В период с 00.00 по 09.00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о 19 случаях нарушения электроснабжения в восьми муниципальных образованиях —
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