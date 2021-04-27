В Туле упавшее на девятиэтажку дерево повредило несколько лоджий

О происшествии в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

В ночь на 27 апреля старое дерево упало прямо на жилой дом №27 по ул. Новомосковской в Туле, благо не со стороны подъездов. Тем не менее разрушения приличные: упавший ствол побил стекла на лоджиях дома до третьего этажа.

Напомним, по данным МЧС, за сутки зафиксировано более 70 случаев падения деревьев в городе Туле , Плавском и Щекинском районах. Сотрудниками МЧС России совместно с коммунальными службами распилено и убрано 47 деревьев, работы по расчистке территорий продолжаются.

В период с 00.00 по 09.00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о 19 случаях нарушения электроснабжения в восьми муниципальных образованиях — Тула , Алексин , Веневский, Заокский, Киреевский, Плавский, Щекинский и Ясногорский районы.

Репортаж наших читателей о последствиях непогоды в Туле смотрите здесь.