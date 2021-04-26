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ГИБДД предупреждает туляков об ухудшении погодных условий

ГИБДД предупреждает туляков об ухудшении погодных условий

Ночью местами температура понизится до двух градусов ниже нуля.

Региональная Госавтоинспекция предупреждает, что в ночь на 27 апреля в Тульской области ожидается понижение температуры воздуха до 0, местами до -2 градусов. Выпадение осадков в виде дождя и снега. Также осадки возможны и во вторник в первой половине дня.
 
Уважаемые водители, помните, что следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.
 
Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов, а также на спусках (подъемах), кривых малого радиуса и местах возможного скопления воды и наледи на проезжей части.
 
Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.
 
ГИБДД рекомендует водителям с небольшим опытом воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния.
Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как не обладают в должной мере необходимыми навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.
Действия каждого участника дорожного движения, в том числе и пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны для всех.
 
При отрицательных температурах окружающей среды летняя резина начинает терять свои свойства и затвердевает, что влечет за собой повышение аварийной опасности. Помните, что летние шины на обледенелой дороге не смогут обеспечить максимального сцепления с дорогой.
 
 
 
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54
 
Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54
 
Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38
 
Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 22:53 0
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