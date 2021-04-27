Сводка МЧС: в Тульской области ветер и снег повалили 70 деревьев

Фото МЧС.

Рассказываем, что натворила непогода в Туле.

27 апреля 2021 года, по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в некоторых населенных пунктах Тульской области наблюдалось выпадение сильных осадков в виде снега (Тула — 18 мм, Плавск — 17 мм, Волово — 6 мм, Узловая — 5 мм, Алексин — 4 мм, Ефремов — 3 мм, Суворов — 1 мм.)

В период с 00.00 по 09.00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о 19 случаях нарушения электроснабжения в восьми муниципальных образованиях — Тула , Алексин , Веневский, Заокский, Киреевский, Плавский, Щекинский и Ясногорский районы.

Зафиксировано более 70 случаев падения деревьев в городе Туле , Плавском и Щекинском районах. Сотрудниками МЧС России совместно с коммунальными службами распилено и убрано 47 деревьев, работы по расчистке территорий продолжаются.

На автодорогах Тульского региона дорожная ситуация без значимых затруднений в движении, серьезных ДТП с пострадавшими не произошло.

Организованы работы по расчистке дорог регионального значения с привлечением 36 единиц техники Государственного учреждения Тульской области «Тулаавтодор», по восстановлению электроснабжения работают 42 бригады энергетиков.