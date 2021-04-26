Волейболистки «Тулицы» провели мастер-классы для детей и взрослых

Фото: vk.com/vc_tulitsa.

Принять участие в них смогли как спортсмены-любители, так и те, кто никогда не играл в волейбол.

Более 250 человек разных возрастов приняли участие в мастер-классах, организованных волейбольным клубом «Тулица». Повысить свой уровень спортивного мастерства и интересно провести время могли все желающие.

Уроки проходили под руководством тренерского штаба «Тулицы» с участием действующих игроков основного состава – Дарьи Малыгиной, Екатерины Тимошковой, Татьяны Шаманаевой, Елены Пешехоновой и Анастасии Азановой.

Самым масштабным стал выезд в Новомосковск, куда «Тулица» поехала в полном составе. Там волейболисток встречали около 100 юных спортсменов, которые не только улучшили свои навыки под руководством опытных тренеров, но и сыграли с «Тулицей» товарищеский матч.