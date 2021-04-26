новости
новости
Регистрация
Волейболистки «Тулицы» провели мастер-классы для детей и взрослых
Фото: vk.com/vc_tulitsa.

Волейболистки «Тулицы» провели мастер-классы для детей и взрослых

Принять участие в них смогли как спортсмены-любители, так и те, кто никогда не играл в волейбол.

Более 250 человек разных возрастов приняли участие в мастер-классах, организованных волейбольным клубом «Тулица». Повысить свой уровень спортивного мастерства и интересно провести время могли все желающие.

Уроки проходили под руководством тренерского штаба «Тулицы» с участием действующих игроков основного состава – Дарьи Малыгиной, Екатерины Тимошковой, Татьяны Шаманаевой, Елены Пешехоновой и Анастасии Азановой.

Самым масштабным стал выезд в Новомосковск, куда «Тулица» поехала в полном составе. Там волейболисток встречали около 100 юных спортсменов, которые не только улучшили свои навыки под руководством опытных тренеров, но и сыграли с «Тулицей» товарищеский матч.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 08:07 0
Другие статьи по темам
Событие
ВК Тулицаволейбольная Тулицамастер-классы по волейболуспорт
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Последствия непогоды: туляки сообщают об упавших деревьях, столбах, разбитых авто и пробках на дорогах
Последствия непогоды: туляки сообщают об упавших деревьях, столбах, разбитых авто и пробках на дорогах
Апрельский снегопад в Туле: фоторепортаж
Апрельский снегопад в Туле: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.