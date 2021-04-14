«Я им отомстил!»: в Туле задержан автоманьяк, порезавший колеса на 20 машинах

Сотрудниками полиции в Туле задержан подозреваемый в умышленном повреждении чужого имущества. По предварительным данным, местный житель причастен более чем к десяти фактам повреждениям колес легковых автомобилей на улице Хворостухина.

Мужчина доставлен в УМВД России по Туле для разбирательства. Выясняются все детали и обстоятельства его противоправной деятельности.

Видео предоставлено пресс-службой УМВД России по Тульской области.

Задержанному 23 года, он живет неподалеку от двора, где были припаркованы автомобили. В отделе полиции он пояснил, что в течение пяти минут порезал колеса не менее чем 7-8 автомобилей. В качестве мотива преступления назвал месть:

– Отомстил. Те, кто порезал мне, они, наверное, поймут, – отметил молодой человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 12 апреля в Туле на ул. Хворостухина, 13 неизвестный порезал шины на 20 автомобилях. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.

Видео Эвелины Шиллер.

Отметим, что это уже не первый инцидент, связанный с припаркованными во дворах на ул. Хворостухина автомобилями. Так, в июне 2020 года кто-то обстрелял из пневматики десяток машин, спустя месяц неизвестный поджег Nissan.