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Трубы горят: в Щегловской засеке огонь с горящих полей перекинулся на теплотрассу
Кадр из видео.

Трубы горят: в Щегловской засеке огонь с горящих полей перекинулся на теплотрассу

Страшные кадры пожара в редакцию Myslo прислали очевидцы.

В Туле в Щегловской засеке огонь с горящих полей перекинулся на теплотрассу.

– Горит трава в Щегловской засеке, от таунхаусов к сауне «Игуана». Снято из окна «Щегловки-Смарт» в Новомедвенском проезде. Когда уже народ поумнеет?! Зла не хватает! — написала наша читательница Юлия в группу Myslo ВКонтакте.

На момент публикации новости пожар уже потушили.

 

Напомним, что поджог травы и сжигание мусора в необорудованных местах, согласно ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;
  • на должностных лиц — от 6000 до 15 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

Кроме того, нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей;
  • на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 50 000 до 200 000 рублей.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:32 +2
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