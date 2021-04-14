Трубы горят: в Щегловской засеке огонь с горящих полей перекинулся на теплотрассу

Кадр из видео.

В Туле в Щегловской засеке огонь с горящих полей перекинулся на теплотрассу.

– Горит трава в Щегловской засеке, от таунхаусов к сауне «Игуана». Снято из окна «Щегловки-Смарт» в Новомедвенском проезде. Когда уже народ поумнеет?! Зла не хватает! — написала наша читательница Юлия в группу Myslo ВКонтакте.

На момент публикации новости пожар уже потушили.

Напомним, что поджог травы и сжигание мусора в необорудованных местах, согласно ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;

на должностных лиц — от 6000 до 15 000 рублей;

на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

Кроме того, нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа: