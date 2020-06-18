В Пролетарском округе Тулы неизвестные обстреляли десяток машин

В ночь на 18 июня неизвестные обстреляли автомобили, припаркованные во дворе домов № 31 и 33 по ул. Хворостухина.

В УМВД по Тульской области сообщили, что в полицию поступили заявления о происшествии.

– Заявления зарегистрированы в установленном законом порядке. Полицией проводится работа по выяснению обстоятельств случившегося, ущерба, нанесённого владельцам автомобилей, и точного количества потерпевших. Принимаются все необходимые меры для розыска лиц, причастных к содеянному, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Как стало известно Myslo, в настоящее время известно о десяти пострадавших автомобилях.

По информации «ТН», выстрелы были произведены только в лобовое стекло. На некоторых авто есть по пять сколов.