В Туле на ул. Хворостухина автоманьяк порезал колеса на 20 машинах

Кадр из видео.

Это далеко не первый случай, связанный с припаркованными во дворах на ул. Хворостухина автомобилями.

Ночью в Туле на ул. Хворостухина, 13 неизвестный порезал шины на 20 автомобилях. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что по данному факту в полицию поступил ряд обращений. По всем проводится проверка. Личность злоумышленника устанавливается.

Видео Эвелины Шиллер.

Отметим, что это уже не первый инцидент, связанный с припаркованными во дворах на ул. Хворостухина автомобилями. Так, в июне 2020 года кто-то обстрелял из пневматики десяток машин, спустя месяц неизвестный поджег Nissan.