новости
новости
Регистрация
Поджог машины на ул. Хворостухина в Туле сняла камера видеонаблюдения
Фото и видео: соцсети.

Поджог машины на ул. Хворостухина в Туле сняла камера видеонаблюдения

Полиция пытается установить личность злоумышленника.

В ночь на 23 июля рядом с домом № 17 на ул. Хворостухина в Туле сгорел припаркованный легковой автомобиль Nissan. Кроме того, огонь повредил стоявшую рядом «Ниву».
 
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент возгорания. Нет никаких сомнений в том, что это поджог. На кадрах видно, что в 2.52 рядом с Nissan ходит какой-то человек. Автомобиль вспыхивает, и злоумышленник тут же убегает. По нашей информации, на данный момент вычислить его не удалось и сейчас полиция пытается установить его личность.
 

 
Стоит отметить, что это уже не первый инцидент, связанный с припаркованными во дворах на ул. Хворостухина автомобилями. Пару лет назад рядом с домом № 33 двое неизвестных подожгли легковушку.
 
А 17 июля этого года кто-то обстрелял из пневматического оружия почти два десятка машин между домами 31 и 33.
 
О поимке подозреваемых на момент публикации новости не сообщалось.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:59 +1
Другие статьи по темам
Событие
поджогсожгли машину
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области за сутки 38 новых случаев коронавируса
В Тульской области за сутки 38 новых случаев коронавируса
Музейный квартал в Туле примет первых гостей в сентябре
Музейный квартал в Туле примет первых гостей в сентябре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.