Поджог машины на ул. Хворостухина в Туле сняла камера видеонаблюдения

Фото и видео: соцсети.

В ночь на 23 июля рядом с домом № 17 на ул. Хворостухина в Туле сгорел припаркованный легковой автомобиль Nissan. Кроме того, огонь повредил стоявшую рядом «Ниву».

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент возгорания. Нет никаких сомнений в том, что это поджог. На кадрах видно, что в 2.52 рядом с Nissan ходит какой-то человек. Автомобиль вспыхивает, и злоумышленник тут же убегает. По нашей информации, на данный момент вычислить его не удалось и сейчас полиция пытается установить его личность.

Стоит отметить, что это уже не первый инцидент, связанный с припаркованными во дворах на ул. Хворостухина автомобилями. Пару лет назад рядом с домом № 33 двое неизвестных подожгли легковушку.

А 17 июля этого года кто-то обстрелял из пневматического оружия почти два десятка машин между домами 31 и 33.

О поимке подозреваемых на момент публикации новости не сообщалось.