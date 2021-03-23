новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: срезал путь под «кирпич» на внедорожнике
Стоп-кадр из видео

«Накажи автохама»: срезал путь под «кирпич» на внедорожнике

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Туляк прислал в редакцию Myslo видео, снятое 23 марта, примерно в 7:50 утра. На кадрах видно, как водитель внедорожника «Нива» едет по ул. Ложевой и срезает путь к Восточному обводу. По словам автора ролика, ранее он неоднократно был свидетелем такой «находчивости» водителя этого авто.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 
Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: если авто служебное, то можно нарушать?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: если авто служебное, то можно нарушать?
сегодня, в 12:33, 57 1525 -3
«Накажи автохама»: водитель Dodge объезжал автобус по встречной и чуть не устроил ДТП
Дежурная часть
«Накажи автохама»: водитель Dodge объезжал автобус по встречной и чуть не устроил ДТП
сегодня, в 07:48, 134 2604 -2
«Накажи автохама»: про правила парковки не слышали
Жизнь Тулы и области
«Накажи автохама»: про правила парковки не слышали
21 марта, в 22:13, 128 5100 9
«Накажи автохама»: Porsche и обгон через сплошную
Жизнь Тулы и области
«Накажи автохама»: Porsche и обгон через сплошную
21 марта, в 15:23, 71 2745 3
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:29 −9
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Евгений Авилов о мене стадиона «Арсенал» на депо: «Надо думать, что подписываешь»
Евгений Авилов о мене стадиона «Арсенал» на депо: «Надо думать, что подписываешь»
В Туле пропали две 16-летних студентки
В Туле пропали две 16-летних студентки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.