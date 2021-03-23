В Туле пропали две 16-летних студентки

Диана Ахмыстова и Дарья Шинкоренко ушли из училища 22 марта и после этого перестали выходить на связь.

Вечером 22 марта в Туле пропали две 16-летние девушки — Диана Ахмыстова и Дарья Шинкоренко. Об этом сообщает ПСО «Лиза Алерт» г. Тула.

Приметы Дианы Ахмыстовой:

Рост 164 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы каштанового цвета, глаза карие. У девушки есть татуировки и серьга в носу. Была одета, предположительно, в бордовую искусственную шубу или черное пальто, серые джинсы, черные берцы.

Приметы Дарьи Шинкоренко:

Рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-каштановые, до плеч. В носу пирсинг. Предположительно, была одета в короткий пуховик ярко-зеленого цвета, черно-золотистый шарф, узкие черные брюки и черные замшевые полуботинки на каблуке.