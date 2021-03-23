Евгений Авилов о мене стадиона «Арсенал» на депо: «Надо думать, что подписываешь»
В Советском районном суде Тулы проходит очередное заседание по уголовному делу Татьяны Силаевой.
Советский районный суд продолжает распутывать схему мены территории трамвайного депо на стадион «Арсенал», в результате которой главное предприятие Тулы, предоставляющее услуги общественного транспорта, сначала оказалось в арендной кабале, а после и вовсе осталось без площадки для автобусного парка. В итоге «Тулгорэлектротранс», по мнению следствия, понес убытки в размере более чем 61,3 млн рублей.
Обвинение предъявлено заместителю председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяне Силаевой.
Сегодня, 23 марта, в суде допросили бывшего главу администрации города Евгения Авилова.
– Летом 2014 года я был вызван в резиденцию губернатора на совещание по поводу мены. Стадион нужен был городу, но денег на это не было, поэтому рассматривался вопрос мены. Предполагалось, что автопарк останется на прежнем месте, но на льготных условиях аренды. После я провел совещание с городскими ведомствами, на котором мы обсудили процесс мены.
На вопрос прокурора о том, от кого исходила инициатива о мене, Авилов сказал, что из «Тулгорэлектротранса» и КИЗО. Представители предприятия должны были оценить этот процесс, поскольку этот вопрос непосредственно касался их.
Замечаний о нецелесообразности мены в процессе подготовки не поступало.
Авилов считает, что Валерий Симакович, возглавлявший «Тулгорэлектротранс» с декабря 2014-го по 2017 год, мог даже спустя два дня после назначения принять решение о мене имущества. Симакович давно работал в структуре администрации, до этого возглавлял «Спецавтохозяйство» и где-то мог слышать, что готовится мена.
Евгений Авилов говорит, что решение, подходит ли база на ул. Железнодорожной или нет, должен был оценить Симакович.
По его словам, это вопрос компетенции кадров: рядовой сотрудник не может правильно оценить, подходит та или иная площадка или нет.
Что касается формального обращения с просьбой о мене депо, Авилов сказал:
– Ни одно официальное обращение не может носить формальный характер. Надо думать, что подписываешь, — сказал экс-глава администрации. – Было желание побыстрее получить стадион в собственность. Но мы бы подождали, сколько нужно, для того чтобы Симакович был готов подписать документы.
Судебное заседание продолжается. Планируется, что сегодня в суде выступит и экс-замглавы администрации по городскому хозяйству Роман Мурзин.
16 марта, в 16:33, 34 3771 4
16 марта, в 15:48, 72 3716 2
11 марта, в 16:50, 106 5540 6
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