Женщина, которую трижды переехал внедорожником муж: «Это было ДТП, а не покушение на убийство»

Об этом стало известно на избрании меры пресечения Алексею Романенко.

25 февраля в Одоеве суд начал рассматривать уголовное дело в отношении жителя Дубны Алексея Романенко. Мужчину обвиняют в покушении на убийство своей жены.

Как сообщает корреспондент Myslo, в ходе заседания 37-летняя Наталья Романенко неожиданно заявила, что понимает своего мужа с точки зрения водителя, так как в месте наезда – неосвещенный участок. Кроме того, она не поддерживает позицию обвинения и оспаривает умысел со стороны супруга.

«На записи видно, что он не мог меня увидеть», – сказала женщина, а потом добавила, что чувствует себя нормально.

Напомним , в ходе расследования установлено, что 28 октября 2020 года пьяный обвиняемый, управляя автомобилем, сбил свою жену, 37-летнюю Наталью Романенко, трижды проехался по ней и, посчитав, что она умерла, уехал.

Наталью Романенко выписали из больницы только 4 января. Больше месяца женщина находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме ампутации ноги ей диагностировали ряд внутренних травм. А в конце декабря Наталье удалили селезенку.