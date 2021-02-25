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Женщина, которую трижды переехал внедорожником муж: «Это было ДТП, а не покушение на убийство»

Женщина, которую трижды переехал внедорожником муж: «Это было ДТП, а не покушение на убийство»

Об этом стало известно на избрании меры пресечения Алексею Романенко.

25 февраля в Одоеве суд начал рассматривать уголовное дело в отношении жителя Дубны Алексея Романенко. Мужчину обвиняют в покушении на убийство своей жены.
 
Как сообщает корреспондент Myslo, в ходе заседания 37-летняя Наталья Романенко неожиданно заявила, что понимает своего мужа с точки зрения водителя, так как в месте наезда – неосвещенный участок. Кроме того, она не поддерживает позицию обвинения и оспаривает умысел со стороны супруга.  
 
«На записи видно, что он не мог меня увидеть», – сказала женщина, а потом добавила, что чувствует себя нормально.
 
Напомним, в ходе расследования установлено, что 28 октября 2020 года пьяный обвиняемый, управляя автомобилем, сбил свою жену, 37-летнюю Наталью Романенко, трижды проехался по ней и, посчитав, что она умерла, уехал.
 
 
Наталью Романенко выписали из больницы только 4 января. Больше месяца женщина находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме ампутации ноги ей диагностировали ряд внутренних травм. А в конце декабря Наталье удалили селезенку.
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Авторы: Артем Жильцов, Сергей Стариков
сегодня, в 10:37 +3
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