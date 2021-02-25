Проект «Языковая среда» приглашает на занятия по английскому и испанскому языкам

Проект «Языковая среда» реализуется центром «Шанс» (структурное подразделение МБУ «ММЦ «Родина») и сейчас набирает обороты.

Помимо немецкого языка в марте туляков приглашают на занятия по английскому и испанскому языкам. В проекте «Языковая среда» всех участников ждут опытные педагоги, неформальная обстановка, полезные знакомства и еще много много всего интересного.

Занятия бесплатные, по окончании проекта выдается сертификат участия. Запись по телефону 49-09-29 или в группе.