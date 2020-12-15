На Казанской набережной в Туле залили каток

Еще 19 коробок в Туле уже готовы к эксплуатации.

Еще 6 площадок будут залиты как только установится хороший снежный покров. Об этом рассказал начальник управления физической культуры и спорта Михаил Трунов.

Михаил Трунов - На данный момент администрация Тулы в рамках проекта «Спорт — норма жизни» ведет подготовку ледовых катков в городе. Уже подготовлены 19 площадок, они функционируют. Еще 6 площадок будут залиты, когда установится снежный покров, без этого технология не позволяет их залить. Это касается коробок, установленных в 90-х годах: такие без снега не зальешь, вода уходит через борта. Уже залитые 19 коробок – это новые сооружения, с пластиковыми бортами. Их можно заливать и без снега.

Михаил Трунов рассказал, что у каждого катка есть свой балансодержатель. В зависимости от места расположения коробки это терруправление, УК, учреждение спорта или образования. Именно владелец должен следить за состоянием площадок.

По словам Трунова, из-за эпидобстановки массовых мероприятий не планируется. Скорее всего, из-за пандемии не будут работать и пункты проката. Но катки будут открыты для всех желающих.

А в это время на площади Ленина вовсю монтируют Губернский каток. Скоро его также откроют.