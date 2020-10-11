Пропавшую в Богородицке девочку нашли в Нижегородской области
Подробности ее исчезновения устанавливаются.
Сегодня, 11 октября, стало известно, что 15-летняя школьница, пропавшая в Богородицке 5 октября, обнаружена.
Девочка жива и находится в Нижегородской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
В ближайшее время подросток будет допрошена в целях выяснения обстоятельств ее исчезновения.
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