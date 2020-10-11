Пропавшую в Богородицке девочку нашли в Нижегородской области

Сегодня, 11 октября, стало известно, что 15-летняя школьница, пропавшая в Богородицке 5 октября, обнаружена.

Девочка жива и находится в Нижегородской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В ближайшее время подросток будет допрошена в целях выяснения обстоятельств ее исчезновения.