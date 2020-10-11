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В Богородицке седьмой день продолжаются поиски пропавшей школьницы

В Богородицке седьмой день продолжаются поиски пропавшей школьницы

За это время было осмотрено более 700 дачных строений, проведен поквартирный обход в трех районах города, допрошено более 30 человек.

Поиски 15-летней девочки, которая пропала в прошлый понедельник, не останавливаются ни на минуту.

Школьница не вернулась домой после занятия во Дворце детского творчества. Как выяснится чуть позже, на урок по фортепиано она так и не попала.

В ходе расследования уголовного дела, в том числе с использованием служебных собак, осмотрено более 700 дачных строений, проведен поквартирный обход в трех районах города, допрошено более 30 человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

За это время обыватели выдвинули не мало версий - одна из них заключается в том, что девочка пытается уехать из страны вместе с мужчиной, ориентировка на которого была распространена правоохранительными органами.

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:16 +2
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