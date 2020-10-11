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Кирилл Панченко перешел из «Тамбова» в «Арсенал»
фото: РИА Новости

Кирилл Панченко перешел из «Тамбова» в «Арсенал»

Сделку подтвердил спортивный директор тамбовского клуба.

Ряды тульского «Арсенала» пополнил атакующий полузащитник «Тамбова» Кирилл Панченко, сообщает ТАСС.

Информацию об этом подтвердил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков:

- Решение отпустить Панченко — это, в том числе, разгрузка зарплатной ведомости клуба. Игроку поступило предложение. Я тоже Кирилла понимаю, ему 30 лет, хочется стабильности. Скажу так: когда Кирилл к нам приходил, мы заключили договоренность — если ему поступит предложение, которое ему выгодно, он уйдет свободно. Он хорошо отыграл 10 туров, а мы свои обязательства привыкли выполнять. Никто, конечно, от Кирилла не хотел отказываться. Ни я, ни тренерский штаб. Без него будет гораздо сложнее, — сказал Худяков.

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 300 тысяч евро.
 
30-летний нападающий присоединился к «Тамбову» на правах свободного агента в августе. За команду он провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ и Кубке России, отличившись два раза.
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:17 +1
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