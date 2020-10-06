В Богородицке по пути в музыкальную школу пропала школьница

Фото: соцсети.

В Богородицке ищут 15-летнюю Марию Дементьеву.

Она пропала вчера, 5 октября, по пути в музыкальную школу. Мобильный телефон девочки в настоящий момент выключен.

Скрин с камер видеонаблюдения: Мария в черной куртке и панаме.



Приметы: рост 158 см, голубые глаза, волосы светлые до плеч, нормального телосложения.

Одежда: черная кофта с рукавами в полоску, черная куртка (рукав 3/4), черные брюки-бананы с резинкой внизу, двусторонняя панама (черная с фиолетовым), черные кроссовки на высокой подошве.

С собой: черный рюкзак.

Просьба ко всем, кто обладает хоть какой-либо информацией о том, где может находиться школьница, звоните по телефонам, которые указаны в ориентировке.

Напомним, на минувшей неделе в Туле четыре дня искали пропавшую школьницу – девочка ушла из дома вместе с сожителем матери. Школьница нашлась, а поиски сопровождавшего ее мужчины продолжаются до сих пор.