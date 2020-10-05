Тулячка завоевала бронзу на Кубке России по самбо

Фото: СШОР "Восток".

С 1 по 5 октября в городе Кстово Нижегородской области проходил Кубок России по самбо и по боевому самбо. В соревнованиях приняли участие более 400 сильнейших самбистов со всей страны.

Спортсменка тульской СШОР «Восток» Екатерина Сазонова в весовой категории 80 кг стала бронзовым призером. Девушку подготовили к соревнованиям Сергей Абрамов и Максим Чавриков.

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