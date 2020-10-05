В Тульской области пройдет рейд ГИБДД «Внимание, пешеход!»

С 5 по 14 октября в Тульской области пройдет профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!». Как сообщает региональное УГИБДД, это необходимо для профилактики ДТП с участием пеших участников дорожного движения.

Во время рейда будут выявлять «неуступчивых» водителей и пешеходов-нарушителей.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что пешеход является самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Большинство ДТП с их участием происходит из-за нарушения правил перехода проезжих частей дорог и неиспользования световозвращающих элементов одежды в темное время суток.

Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешехода, сообщите о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.