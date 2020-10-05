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В Тульской области пройдет рейд ГИБДД «Внимание, пешеход!»

В Тульской области пройдет рейд ГИБДД «Внимание, пешеход!»

Будут ловить «неуступчивых» водителей и пешеходов-нарушителей.

С 5 по 14 октября в Тульской области пройдет профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!». Как сообщает региональное УГИБДД, это необходимо для профилактики ДТП с участием пеших участников дорожного движения.
 
Во время рейда будут выявлять «неуступчивых» водителей и пешеходов-нарушителей.
 

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что пешеход является самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Большинство ДТП с их участием происходит из-за нарушения правил перехода проезжих частей дорог и неиспользования световозвращающих элементов одежды в темное время суток.

Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешехода, сообщите о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
 
  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00, 32−45−02, 32−45−10, 32−95−54, 32−95−07.
  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:41 +4
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