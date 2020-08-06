Музей купеческого быта приглашает туляков на медовый праздник

В эти дни традиционную экскурсию по усадьбе купца Байбакова продолжит рассказ о ярмарочных традициях Епифани и пчеловодстве, медовое угощение и чаепитие, веселые конкурсы. Посетители смогут приобрести мед Куликова поля нового урожая.

Гости праздника - семья пчеловодов Евтеевых, не раз побеждавшая в медовом конкурсе на Епифанской ярмарке. Они расскажут о неутомимой работе пчел, за которой наблюдают годами, а также о своем не менее кропотливом труде по сбору медового лакомства.

Праздник на усадьбе пройдет с веселыми викторинами, конкурсами и призами. Посетители смастерят пчелку на память, разучат танцы и поиграют в народные игры, отведают медового угощения.



Фотолюбители смогут поучаствовать в конкурсе. Условия просты: присоединиться к группе Епифанской ярмарки, Условия просты: присоединиться к группе музея-заповедника

затем опубликовать на своей странице фотографии с праздника в Епифани

с хештегом #епифанская_ярмарка2020. Победителя выберут с помощью генератора розыгрышей и вручат 3 литра меда на торжествах в честь 640 годовщины Куликовской битвы в сентябре.

Запланировано несколько сеансов в субботу и воскресенье 15 и 16 августа. На праздник ждут как индивидуальных посетителей, так и мини-группы до 10 человек.