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Музей купеческого быта приглашает туляков на медовый праздник

Музей купеческого быта приглашает туляков на медовый праздник

Интерактивная программа ждет всех посетителей епифанского музея 15 и 16 августа.

В эти дни традиционную экскурсию по усадьбе купца Байбакова продолжит рассказ о ярмарочных традициях Епифани и пчеловодстве, медовое угощение и чаепитие, веселые конкурсы. Посетители смогут приобрести мед Куликова поля нового урожая. 

Гости праздника - семья пчеловодов Евтеевых, не раз побеждавшая в медовом конкурсе на Епифанской ярмарке. Они расскажут о неутомимой работе пчел, за которой наблюдают годами, а также о своем не менее кропотливом труде по сбору медового лакомства.
 
Праздник на усадьбе пройдет с веселыми викторинами, конкурсами и призами. Посетители смастерят пчелку на память, разучат танцы и поиграют в народные игры, отведают медового угощения.
 
Фотолюбители смогут поучаствовать в конкурсе. Условия просты: присоединиться к группе музея-заповедника и Епифанской ярмарки,
затем опубликовать на своей странице фотографии с праздника в Епифани
с хештегом #епифанская_ярмарка2020. Победителя выберут с помощью генератора розыгрышей и вручат 3 литра меда на торжествах в честь 640 годовщины Куликовской битвы в сентябре.
 
 
Запланировано несколько сеансов в субботу и воскресенье 15 и 16 августа. На праздник ждут как индивидуальных посетителей, так и мини-группы до 10 человек.
 
О стоимости и бронировании билетов можно узнать на сайте музея.
 
 
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 15:21 +4
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