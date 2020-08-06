Из Москвы до Тулы за 40 минут: начало работать первое вертолетное такси

Первый рейс аэротакси совершило в Калугу, на очереди – Тула и Нижний Новгород.

Первый тестовый полет на аэротакси состоялся из Москвы в Калугу 5 августа. Пассажиры долетели на российском вертолете Ми-38 компании «Русские Вертолетные Системы». Эта машина отечественного производства может пополнить авиапарк для внутрирегиональных перевозок.

Дорога заняла около 40 минут. На автомобильном транспорте на это ушло бы не менее 3,5 часов.

В планах компании – начать чартерные перевозки на воздушных судах разных классов из Москвы в соседние области. Сейчас разрабатываются несколько маршрутов в Тулу и Нижний Новгород.