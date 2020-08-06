новости
новости
Регистрация
Из Москвы до Тулы за 40 минут: начало работать первое вертолетное такси

Из Москвы до Тулы за 40 минут: начало работать первое вертолетное такси

Первый рейс аэротакси совершило в Калугу, на очереди – Тула и Нижний Новгород.

Первый тестовый полет на аэротакси состоялся из Москвы в Калугу 5 августа. Пассажиры долетели на российском вертолете Ми-38 компании «Русские Вертолетные Системы». Эта машина отечественного производства может пополнить авиапарк для внутрирегиональных перевозок.

Дорога заняла около 40 минут. На автомобильном транспорте на это ушло бы не менее 3,5 часов. 

В планах компании – начать чартерные перевозки на воздушных судах разных классов из Москвы в соседние области. Сейчас разрабатываются несколько маршрутов в Тулу и Нижний Новгород.

 
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:40 +7
Другие статьи по темам
Событие
вертолетаэротакси
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Песок на 2 млрд рублей: в Туле заключили под стражу обвиняемого в незаконном предпринимательстве
Песок на 2 млрд рублей: в Туле заключили под стражу обвиняемого в незаконном предпринимательстве
В Туле инспекторы ГИБДД устроят облаву на пьяных водителей
В Туле инспекторы ГИБДД устроят облаву на пьяных водителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.