Вооружённый топором мужчина ограбил ювелирный магазин в центре Тулы
Происшествие случилось около 18.00. На месте работают сотрудники полиции.
Как стало известно Myslo, примерно в 18.00 в ювелирный магазин, расположенный в доме № 67 по проспекту Ленина зашёл неизвестный мужчина и, угрожая сотрудникам топором, потребовал ювелирные изделия.
По предварительным данным, добычей грабителя стали четыре лотка с бриллиантовыми украшениями. Очевидцы рассказали, что преступление совершил высокий худощавый мужчина с цветным шарфом на лице.
На месте работают сотрудники полиции и кинолог со служебной собакой, все обстоятельства произошедшего уточняются.
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