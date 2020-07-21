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Вооружённый топором мужчина ограбил ювелирный магазин в центре Тулы

Вооружённый топором мужчина ограбил ювелирный магазин в центре Тулы

Происшествие случилось около 18.00. На месте работают сотрудники полиции.

Как стало известно Myslo, примерно в 18.00 в ювелирный магазин, расположенный в доме № 67 по проспекту Ленина зашёл неизвестный мужчина и, угрожая сотрудникам топором, потребовал ювелирные изделия.

По предварительным данным, добычей грабителя стали четыре лотка с бриллиантовыми украшениями. Очевидцы рассказали, что преступление совершил высокий худощавый мужчина с цветным шарфом на лице.

На месте работают сотрудники полиции и кинолог со служебной собакой, все обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:21 +4
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Место
Тулапроспект Ленина

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