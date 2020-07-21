Многодетная тулячка увидела вещий сон и выиграла квартиру

Туляки Евгения и Андрей Дизендорф стали обладателями квартиры стоимостью 1 500 000 рублей и 100 000 рублей. Удача улыбнулась им в 370-м тираже «Жилищной лотереи», который был разыгран еще в январе, но рассказать об этом победители решились только сейчас.

До выигрыша Евгения увидела сон, который предвещал богатство. А на следующий день Андрей выбрал счастливый билет среди множества других в продуктовом магазине на кассе.

– Купил и забыл. Только через неделю проверил результаты на сайте «Столото». Когда я увидел выигрыш, тут же позвал супругу. Мы начали обниматься и прыгать от радости. Это было для нас полной неожиданностью! – рассказал мужчина.

Семья оформила приз в денежном эквиваленте. Часть суммы супруги вложат в строительство дома, а остаток потратят на покупку автомобиля. Андрей – индивидуальный предприниматель, занимается строительством и отделочными работами. Евгения работает специалистом по телефонным продажам. Сейчас она в декретном отпуске. Свободное время супруги проводят с детьми – они воспитывают сына и двух дочерей.