Замена прав – это просто: подать заявление в тульские МРЭО можно по электронной почте

К нему нужно прикрепить копии необходимых документов. Срок обработки заявления – один рабочий день.

В подразделения Госавтоинспекции Тульской области заявление на замену водительского удостоверения можно подать по электронной почте. К нему нежно приложить:

копию паспорта, копию медицинского заключения о годности к управлению транспортными средствами (в случае замены водительского удостоверения по истечению срока действия), копию квитанции об оплате госпошлины (2000 рублей), копию ранее выданного водительского удостоверения (при наличии).

Сотрудники Госавтоинспекции в течение одного рабочего дня после подачи заявления свяжутся с заявителем и назначат время для визита, в ходе которого нужно будет предоставить оригиналы документов.

Номера отделений МРЭО, их электронные адреса и телефоны:

Также подать заявления в МРЭО можно на портале Госуслуг или в МФЦ.