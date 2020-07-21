Замена прав – это просто: подать заявление в тульские МРЭО можно по электронной почте
К нему нужно прикрепить копии необходимых документов. Срок обработки заявления – один рабочий день.
В подразделения Госавтоинспекции Тульской области заявление на замену водительского удостоверения можно подать по электронной почте. К нему нежно приложить:
- копию паспорта,
- копию медицинского заключения о годности к управлению транспортными средствами (в случае замены водительского удостоверения по истечению срока действия),
- копию квитанции об оплате госпошлины (2000 рублей),
- копию ранее выданного водительского удостоверения (при наличии).
Сотрудники Госавтоинспекции в течение одного рабочего дня после подачи заявления свяжутся с заявителем и назначат время для визита, в ходе которого нужно будет предоставить оригиналы документов.
Номера отделений МРЭО, их электронные адреса и телефоны:
- № 1 (192 км. а/д М-2 «Крым»), gibdd71_mreo_192krym@mvd.ru, 8(4872)32-44-14,
- № 6 (г. Алексин), gibdd71_mreo_aleksin@mvd.ru, 8(48753)6-13-31,
- № 7 (г. Донской), gibdd71_mreo_donskoy@mvd.ru, 8(48746)5-39-15,
- № 8 (г. Ефремов), gibdd71_mreo_efremov@mvd.ru, 8(48741)6-17-54,
- № 9 (г. Киреевск), gibdd71_mreo_kireevsk@mvd.ru, 8(48754)6-09-26,
- № 10 (г. Новомосковск), gibdd71_mreo_nmsk@mvd.ru, 8(48762)6-79-70,
- № 11 (г. Суворов), gibdd71_mreo_suvorov@mvd.ru, 8(48763)2-60-03,
- № 12 (г. Щекино), gibdd71_mreo_schekino@mvd.ru, 8(48751)6-08-69.
Также подать заявления в МРЭО можно на портале Госуслуг или в МФЦ.
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