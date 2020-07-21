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Замена прав – это просто: подать заявление в тульские МРЭО можно по электронной почте

Замена прав – это просто: подать заявление в тульские МРЭО можно по электронной почте

К нему нужно прикрепить копии необходимых документов. Срок обработки заявления – один рабочий день.

В подразделения Госавтоинспекции Тульской области заявление на замену водительского удостоверения можно подать по электронной почте. К нему нежно приложить:

  1. копию паспорта,
  2. копию медицинского заключения о годности к управлению транспортными средствами (в случае замены водительского удостоверения по истечению срока действия),
  3. копию квитанции об оплате госпошлины (2000 рублей),
  4. копию ранее выданного водительского удостоверения (при наличии).

Сотрудники Госавтоинспекции в течение одного рабочего дня после подачи заявления свяжутся с заявителем и назначат время для визита, в ходе которого нужно будет предоставить оригиналы документов.

Номера отделений МРЭО, их электронные адреса и телефоны:

Также подать заявления в МРЭО можно на портале Госуслуг или в МФЦ.

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