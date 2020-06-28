Розыск 13-летней девочки: следствие просит помощи очевидцев

Если вы располагаете какой-либо информацией, сообщите по телефону: 8-961-152-0332, 8-910-153-25-73.

По данным следствия, 25 июня 2020 года несовершеннолетняя ушла из дома в посёлке Бородинский Киреевского района Тульской области, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Сейчас сотрудники следственного управления совместно с сотрудниками ГУ МЧС, УМВД, Росгвардии, поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей девочки.

Напомним, что ранее Председатель Следственного комитета России направил следователей-криминалистов Главного управления криминалистики центрального аппарата, имеющих соответствующий опыт в расследовании подобных происшествий, в Тульскую область для скорейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также для оказания практической помощи в поисках.

В производстве следственных органов СУ СК РФ по Тульской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), по факту безвестного исчезновения 13-летней Клименковой Юлии Евгеньевны.

Приметы пропавшей девочки: рост 165 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые до плеч.

Одежда, в которой ушла пропавшая: черная толстовка, светло-синие джинсы с дыркой на одной из коленок.

С собой: черный рюкзак.

Просьба откликнуться лиц, проезжавших по автомобильной дороге Большие Калмыки-Липки в период после 20 часов 25 июня 2020 года, а также лиц проезжавших по автодороге, имеющих автомобильный видеорегистратор; лиц, возможно видевших похожую по описанию девочку.

Любого рода информацию необходимо сообщить в следственное управление СК РФ по Тульской области по телефону: 8-961-152-0332, 8-910-153-25-73.