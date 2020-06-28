новости
новости
Регистрация
Розыск 13-летней девочки: следствие просит помощи очевидцев

Розыск 13-летней девочки: следствие просит помощи очевидцев

Если вы располагаете какой-либо информацией, сообщите по телефону: 8-961-152-0332, 8-910-153-25-73.

По данным следствия, 25 июня 2020 года несовершеннолетняя ушла из дома в посёлке Бородинский Киреевского района Тульской области, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Сейчас сотрудники следственного управления совместно с сотрудниками ГУ МЧС, УМВД, Росгвардии, поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей девочки. 

Напомним, что ранее Председатель Следственного комитета России направил следователей-криминалистов Главного управления криминалистики центрального аппарата, имеющих соответствующий опыт в расследовании подобных происшествий, в Тульскую область для скорейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также для оказания практической помощи в поисках.

В производстве следственных органов СУ СК РФ по Тульской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), по факту безвестного исчезновения  13-летней Клименковой Юлии Евгеньевны.

 

Приметы пропавшей девочки: рост 165 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые до плеч.  

Одежда, в которой ушла пропавшая: черная толстовка, светло-синие джинсы с дыркой на одной из коленок.

С собой: черный рюкзак.

Просьба откликнуться лиц, проезжавших по автомобильной дороге Большие Калмыки-Липки в период после 20 часов 25 июня 2020 года, а также лиц проезжавших по автодороге,  имеющих автомобильный видеорегистратор; лиц, возможно видевших похожую по описанию девочку.  

Любого рода информацию необходимо сообщить в следственное управление СК РФ по Тульской области по телефону: 8-961-152-0332, 8-910-153-25-73.

 

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:10 +2
Другие статьи по темам
Люди
возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 13-летней девочки
Место
Тульская областьКиреевский район
Прочее
пропала девочкапропал ребенок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Косогорском металлургическом заводе в Туле погиб мужчина
На Косогорском металлургическом заводе в Туле погиб мужчина
В тульском Заречье прошел град
В тульском Заречье прошел град
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.