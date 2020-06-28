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На Косогорском металлургическом заводе в Туле погиб мужчина
Фото из архива Myslo

На Косогорском металлургическом заводе в Туле погиб мужчина

По данному факту региональный Следственный комитет проводит следственную проверку.

Как стало известно корреспонденту Myslo, в ночь на субботу, 27 июня на территории Косогорского металлургического завода произошло ЧП.

По нашей информации, во время работы один из сотрудников предприятия обнаружил тело 44-летнего мужчины. Как удалось выяснить, он работал на заводе газовщиком.

По приезду на место происшествия медики констатировали смерть. По данному факту региональный следственный комитет проводит доследственную проверку.

По предварительной информации есть основания полагать, что мужчина погиб от отравления доменным газом.  

 

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ЧПсмертьотравление доменным газом

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