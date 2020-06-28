В тульском Заречье прошел град

Как рассказали очевидцы, в Зареченском округе прошел град с сильным дождем. Погодные условия настолько ухудшились, что выйти из дома было просто невозможно.

Как вы можете увидеть на фотографиях из Горелок, опубликованных в Instagram-аккаунте тулячки, градины были размером примерно, как крупные горошины.

Напомним, ранее МЧС сообщало об ухудшении погодных условий на территории Тулы и области.